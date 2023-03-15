В Харьковской области обнаружили более 27 пыточных: какое состояние у пострадавших

Оккупанты продолжают жестоко издеваться над украинцами. В Харьковской области правоохранители обнаружили 27 мест для пыток людей. Больше всего украинцев подвергалось пыткам на территории Волчанского агрегатного завода.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, здоровье украинцев, которые пережили пытки от оккупантов, сейчас имеет определенные последствия, за их состоянием наблюдают.

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Количество жертв на самом деле больше

Черненко отметила, что в Харьковской области правоохранители обнаружили 27 мест для пыток людей, 25 из них – уже обследованы. Две пыточных пока не могут обследовать, потому что они расположены либо на временно оккупированной территории, либо в зоне боевых действий.

Корреспондентка 24 Канала подчеркнула, что в настоящее время по делам о пытках людей есть показания от примерно 200 человек. Однако количество жертв на самом деле значительно больше. Она говорит, что многие потерпевшие не соглашаются рассказывать о пытках, потому что это морально сложно для них.

Многие не хотят, чтобы показывали их лица, на что полностью имеют право. Они морально не готовы или боятся преследований со стороны коллаборантов, которые остались в регионе. Правоохранители работают с этими людьми,

– заметила она.

Анна Черненко рассказала, что здоровье украинцев, которые пережили пытки от оккупантов, сейчас имеет определенные последствия, за их состоянием наблюдают.

По информации корреспондентки, больше всего украинцев подвергалось пыткам на территории Волчанского агрегатного завода.

Черненко о пыточных в Харьковской области: смотрите видео

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