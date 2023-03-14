Об этом в эфире 24 Канала подчеркнула корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она добавила, что сейчас украинские военные защищаются всем, чем могут.
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"Русский ленд-лиз" в деле
Бои с россиянами на украинском фронте не утихают. А техника работает на грани своих возможностей. Так, в начале полномасштабного вторжения на базе Харьковского танкового института было создано несколько механизированных бригад. Они переоснащают военную технику.
"Например, у этого танка не родная пушка. Она сколько настреляла, сколько "набросала подарков" оккупантам, что у нее был очень большой износ ствола. Мы взяли трофейную машину, есть такая методика сейчас и это разрешается, сняли трубу и поменяли. С этой российской трубы и их "подарки" бросаем им туда", – указывая на трофейные боеприпасы, рассказал начальник Военного института танковых войск НТУ ХПИ Александр Серпухов.
Анна Черненко о ситуации в Харькове и помощи военным: смотреть видео
Техники нужно сотни, а то и тысячи единиц
Несмотря на умелые руки наших защитников, техника им крайне необходима. Чтобы работать с закрытых позиций, украинские защитники нуждаются в старлинках, планшетах для корректировки огня на поле боя.
Помощь в технике требуется не в единицах, а в сотнях, может даже тысячах. Мы ждем помощи, чтобы поскорее отвоевать свою страну, свои земли,
– отметил командир танкового подразделения Леонид.
Волонтеры United Invest Team уже собрали для танкистов более миллиона гривен и еще миллион для одного подразделения аэроразведки.
"Нам всем нужно в 2 – 3 раза приумножить усилия, которые были в начале полномасштабного вторжения. Тогда наша общая победа наступит гораздо быстрее", – сказал волонтер United Invest Team Антон Бречко.
Ситуация на фронте: последнее
- По состоянию на 13 марта противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Там силы обороны отбили 102 атаки за сутки.
- Одним из самых горячих мест является Бахмут. Украинские военные продолжают оборонять город, а россияне пытаются перекрыть свои неудачи очередными информационными "вбросами" и ИПСО.
- Военный эксперт Сергей Кузан считает, что наступательная волна врага продлится примерно до середины апреля.