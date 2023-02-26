Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, около 10 тысяч гражданских мариупольцев находятся в российском плену.
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В городе продолжается фильтрация населения
Андрющенко отметил, что ситуация в Мариуполе очень сложная. оккупанты до сих пор арестовывают мариупольцев. По его информации, основной пункт фильтрации находится в помещении бывшего центрального райотдела полиции.
Советник мэра Мариуполя отметил, что фильтрация проходит уже не в таком объеме, как несколько месяцев назад. Однако это только потому, что большинство людей уже прошли эту процедуру. Он добавил, что после пыток людей отправляют в тюрьмы.
После пыток людей отправляют в другие тюрьмы, расположенные в Донецкой области. Раньше это была Еленевка. Последние несколько месяцев везут в Донецкое СИЗО или Макеевку. Также начали поступать сообщения, что в Горловке также содержат наших людей,
– сообщил Андрющенко.
Сейчас примерно 10 тысяч гражданских мариупольцев содержится в плену, – рассказал Петр Андрющенко. Он говорит, что нет никакой информации, кто из людей находится в тюрьме, а кто погиб.
Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Россияне очень боятся украинских партизан
Советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что захватчикам очень не нравится украинское партизанское движение в городе. Россияне пытаются что-то сделать против него, но у них ничего не получится.
"Оккупантам очень не нравится то, как вытекает информация из Мариуполя. Это касается всех направлений жизни, не только военного. Что происходит в оккупационных администрациях, утечка документов, перемещение техники. "Хлопки" просто добавляют цвета в эту картину. ы не знают, что им делать, чтобы это остановить", – сказал он.
Петр Андрющенко отметил, что в Мариуполе россияне проводят постоянные зачистки, проверки на улицах, в домах, обыски автомобилей, на блокпостах есть даже снайперы. Кроме того, работают чаты, направленные на обнаруживание проукраинских людей.
Захватчики попали в ловушку
Андрющенко отметил, что россияне попали в ловушку: с одной стороны – партизаны, а с другой – мариупольцы, которые совершенно не удовлетворены тем, что происходит в городе.
"Те условия, в которых живут люди, абсолютно меняют социальные настроения. Они точно не пророссийские. Уменьшилось финансирование из России, люди перестали получать заработную плату. Это касается всех сфер жизни", – отметил чиновник.
Что происходит в Мариуполе: коротко
- Группа "Мариупольского сопротивления" подтвердила ликвидацию состава боекомплекта. Об этом видно за ярким пожаром в районе Новоселовки Центрального района города и "саундтреком" детонации снарядов.
- Мариуполь русские оккупанты заселяют своими согражданами. Эти люди охотно едут жить в чужие дома. Более того, для той категории россиян, которых завозят в город, переезд в Мариуполь – невиданное улучшение условий жизни.
- В сети обнародовали видеоинструктаж, который провели для российских журналистов перед выездом в оккупированный Мариуполь. Пропагандисты предупреждают, что местные могут их убить, поэтому ничего от них ни в коем случае нельзя брать.