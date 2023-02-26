Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, около 10 тысяч гражданских мариупольцев находятся в российском плену.

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В городе продолжается фильтрация населения

Андрющенко отметил, что ситуация в Мариуполе очень сложная. оккупанты до сих пор арестовывают мариупольцев. По его информации, основной пункт фильтрации находится в помещении бывшего центрального райотдела полиции.

Советник мэра Мариуполя отметил, что фильтрация проходит уже не в таком объеме, как несколько месяцев назад. Однако это только потому, что большинство людей уже прошли эту процедуру. Он добавил, что после пыток людей отправляют в тюрьмы.

После пыток людей отправляют в другие тюрьмы, расположенные в Донецкой области. Раньше это была Еленевка. Последние несколько месяцев везут в Донецкое СИЗО или Макеевку. Также начали поступать сообщения, что в Горловке также содержат наших людей,

– сообщил Андрющенко.

Сейчас примерно 10 тысяч гражданских мариупольцев содержится в плену, – рассказал Петр Андрющенко. Он говорит, что нет никакой информации, кто из людей находится в тюрьме, а кто погиб.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Россияне очень боятся украинских партизан

Советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что захватчикам очень не нравится украинское партизанское движение в городе. Россияне пытаются что-то сделать против него, но у них ничего не получится.

"Оккупантам очень не нравится то, как вытекает информация из Мариуполя. Это касается всех направлений жизни, не только военного. Что происходит в оккупационных администрациях, утечка документов, перемещение техники. "Хлопки" просто добавляют цвета в эту картину. ы не знают, что им делать, чтобы это остановить", – сказал он.

Петр Андрющенко отметил, что в Мариуполе россияне проводят постоянные зачистки, проверки на улицах, в домах, обыски автомобилей, на блокпостах есть даже снайперы. Кроме того, работают чаты, направленные на обнаруживание проукраинских людей.

Захватчики попали в ловушку

Андрющенко отметил, что россияне попали в ловушку: с одной стороны – партизаны, а с другой – мариупольцы, которые совершенно не удовлетворены тем, что происходит в городе.

"Те условия, в которых живут люди, абсолютно меняют социальные настроения. Они точно не пророссийские. Уменьшилось финансирование из России, люди перестали получать заработную плату. Это касается всех сфер жизни", – отметил чиновник.

Что происходит в Мариуполе: коротко