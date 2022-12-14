На оккупированной Луганской области детей будут учить управлять беспилотниками

На оккупированной территории Луганской области оккупанты планируют создать центры военно-спортивной подготовки детей. Там школьников будут учить управлять беспилотниками.

Соответствующую программу собираются тестировать на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечне. Об этом сообщили в Луганской военной администрации.

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В Луганской области детей будут учить управлять беспилотниками

В так называемой "ЛНР" внедрят центры военно-спортивной подготовки детей, где будут учить управлять беспилотниками,

– заявили в ОВА.

Для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и так далее.

"И все это на фоне того, что в захваченных в 2022 году городах зимой мерзнут люди. А в Рубежном, к примеру, разрушается система централизованного водоснабжения. Вода в трубах превращается в лед, что в итоге нарушает целостность труб. Заменять уже поврежденные участки в местного жилищно-коммунального хозяйства нечем", – отметили в Луганской ОВА.

Кадыров похищает луганских детей

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц, которые потом пойдут убивать украинцев.

Кстати, 26 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганской области отчиталась о проведении углубленного медицинского осмотра 15 000 детей от 2 до 17 лет.

Российские медики в документах после обследования отметили, что якобы 70% детей "требуют специальной медицинской помощи".