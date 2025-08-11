Россияне пытаются трансформировать логистику. Это точно не указывает на их намерение останавливать войну. В планах Путина, учитывая экономическую ситуацию, начать процесс реальных переговоров не раньше октября 2025 года.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, добавив, что оккупанты готовят себе логистический плацдарм для того, чтобы обеспечить последний рывок до того времени, когда им действительно придется останавливать боевые действия, учитывая состояние российской экономики.

Что враг мог транспортировать на барже?

В оккупированном россиянами Мариуполе на днях было зафиксировано судно. В июле и августе враг использует порт города исключительно для военных нужд.

"Это первое и единственное судно, которое зашло в порт и вышло незагруженное ни зерном, ни углем, ни каолином. Это сугубо военная операция. Это впервые за весь период оккупации. Мы это связываем с тем, что мы наносим довольно существенные удары по Ростовской области, по Кубани, отрезаем россиянам ветки, которые обеспечивают поставки через железную дорогу", – озвучил Андрющенко.

Сейчас в порту Мариуполя россияне заняты дноуглублением, поэтому там есть еще одно судно, которое проводит эти работы. В целом же порт стоит намертво, даже поезда с углем больше не прибывают. А вот эта баржа зашла. Как рассказал руководитель "Центра изучения оккупации", согласно предварительной информации оно вышло из порта Бердянска с военной техникой.

Предварительно известно, что по крайней мере часть этой техники выгрузили и оно пошло дальше. Это произошло в той части порта, которую очень сложно фиксировать. Получать информацию об этом причале проблематично, потому что там, по словам Андрющенко, в основном или русские, или предатели.

Поэтому мы до сих пор проверяем, что прибыло, в каком количестве, куда оно делось и не это ли мы видели среди того, что поехало в Запорожскую область, этот вариант тоже возможен,

– предположил Андрющенко.

Он отметил, что эта информация доведена до Сил обороны Украины, поэтому не исключает, что следующее судно, которое зайдет в Мариупольский или Бердянский порт с подобным грузом, оттуда уже не выйдет.