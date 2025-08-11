Росіяни намагаються трансформувати логістику. Це точно не вказує на їхній намір зупиняти війну. В планах Путіна, з огляду на економічну ситуацію, розпочати процес реальних переговорів не раніше жовтня 2025 року.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, додавши, що окупанти готують собі логістичний плацдарм для того, щоб забезпечити останній ривок до того часу, коли їм дійсно доведеться зупиняти бойові дії з огляду на стан російської економіки.

Що ворог міг транспортувати на баржі?

В окупованому росіянами Маріуполі днями було зафіксоване судно. У липні та серпні ворог використовує порт міста виключно для військових потреб.

"Це перше і єдине судно, яке зайшло в порт і вийшло незавантажене ні зерном, ні вугіллям, ні каоліном. Це суто військова операція. Це вперше за увесь період окупації. Ми це пов'язуємо з тим, що ми завдаємо доволі суттєві удари по Ростовській області, по Кубані, відрізаємо росіянам гілки, які забезпечують постачання через залізницю", – озвучив Андрющенко.

Зараз у порту Маріуполя росіяни зайняті днопоглибленням, тому там є ще одне судно, яке проводить ці роботи. Загалом же порт стоїть намертво, навіть потяги з вугіллям більше не прибувають. А ось ця баржа зайшла. Як розповів керівник "Центру вивчення окупації", згідно з попередньою інформацією воно вийшло з порту Бердянська з військовою технікою.

Попередньо відомо, що принаймні частину цієї техніки вивантажили й воно пішло далі. Це відбулось в тій частині порту, яку дуже складно фіксувати. Отримувати інформацію про цей причал проблематично, тому що там, зі слів Андрющенка, здебільшого або росіяни, або зрадники.

Тому ми досі перевіряємо, що прибуло, в якій кількості, куди воно поділося і чи не це ми бачили серед того, що поїхало на Запоріжжя, цей варіант теж можливий,

– припустив Андрющенко.

Він наголосив, що ця інформація доведена до Сил оборони України, тож не виключає, що наступне судно, яке зайде в Маріупольський чи Бердянський порт з подібним вантажем, звідти вже не вийде.