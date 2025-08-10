10 августа, 07:23
ВСУ продвинулись на одном из направлений, Россия успехов не имела: отчет и карты ISW за 9 августа
Основные тезисы
- Институт изучения войны опубликовал отчет о ситуации на фронте 9 августа, указывая на многочисленные неудачные наступательные операции российских войск на разных направлениях.
- Украинские войска продвинулись на Купянском направлении.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 9 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Смотрите также Выжидают в засаде: военный рассказал о новой угрожающей тактике россиян
Какова ситуация на фронте?
- На севере Сумской области продолжались бои. 8 – 9 августа российские войска атаковали вблизи Кондратовки, Андреевки и Алексеевки, Юнаковки, а также в направлении Новоконстантиновки.
- Вражеские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но успеха не имели. Атаки были зафиксированы вблизи Волчанска.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на направлении Великого Бурлука 9 августа.
- Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры за 8 августа свидетельствуют о том, что ВСУ отбили и продвинулись на юго-запад от Кондрашовки. Между тем россияне атаковали вблизи самого Купянска, вблизи Соболевки, Мирового, Голубовки, в направлении Ковалевки, Колодязного, Петро-Ивановки и Нововасильевки.
- Оккупанты атаковали на Боровском направлении в направлении Новой Кругляковки и вблизи Грековки и Ольговки 8 и 9 августа, но не продвинулись вперед.
- Вражеские войска также продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, успехов не имели. Они атаковали вблизи Среднего, Шандриголового, Карповки, Редкодуба, Колодязов, Ямполовки, Колодязов, Ямполовки, в направлении Ставков, Ямполя и в районе Серебрянского леса.
- Захватчики продолжили наступательные операции на Северском направлении, успехов не имели. Атаковали вблизи Григорьевки, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Федоровки.
- Российские войска продолжали наступательные операции на Часовярском направлении, а именно вблизи самого Часового Яра. Продвижения не имели.
- 9 августа враг продолжил наступательные операции на Торецком направлении, но безуспешно. Он атаковал вблизи самого Торецка, Белой Горы, Александро-Шултино, Дилиевки, Щербиновки, Полтавки, Русиного Яра, Плещеевки, Катериновки и в направлении Степановки.
Какая ситуация на фронте / Карты ISW
- Оккупационные войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, также безуспешно., Они атаковали вблизи самого Покровска, Родинского, Нового Шахматного, Дорожного, Сухецкого, Уюта, Бойковки, Владимировки, Красного Лимана, Новоэкономичного, Миролюбовки 0 Мирнограда, Лисовки, Сухого Яра, Новоукраинки, Звериного, Удачного, Котлиного и Молодецкого.
- 9 августа россияне безуспешно наступали на Новопавловском направлении. Они атаковали в направлении самой Новопавловки, вблизи Дачного, Зеленого Кута, Филиала, Запорожье, Зеленого Гая и Толстого.
- Российские войска продолжали наступательные операции на Великомихайловском направлении, также безуспешно. Атаки осуществлялись в направлении Андреевки-Клевцового, вблизи Александрограда, Воскресенки, Малиевки, Январского, Свободного Поля и Камышевахи.
- Враг не оставлял попыток наступать на востоке Запорожской области, но не достиг ни одного подтвержденного продвижения. Атаки были осуществлены вблизи Темировки, Ольговского, Новополя, Новоукраинки и Малиновки. Также российские войска продолжили наступательные операции на западе области, но также не продвинулись. Оккупанты атаковали в направлении Новоданиловки, Новоандреевки, вблизи Каменского и Степногорска.
- 9 августа российские войска продолжали атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.