10 серпня, 07:23
ЗСУ просунулися на одному з напрямків, Росія успіхів не мала: звіт і карти ISW за 9 серпня
Основні тези
- Інститут вивчення війни опублікував звіт про ситуацію на фронті 9 серпня, вказуючи на численні невдалі наступальні операції російських військ на різних напрямках.
- Українські війська просунулися на Куп'янському напрямку.
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 9 серпня. Аналітики також оновили карти бойових дій.
Яка ситуація на фронті?
- На півночі Сумської області продовжувалися бої. 8 – 9 серпня російські війська атакували поблизу Кіндратівки, Андріївки та Олексіївки, Юнаківки, а також у напрямку Новокостянтинівки.
- Ворожі війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але успіху не мали. Атаки були зафіксовані поблизу Вовчанська.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука 9 серпня.
- Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри за 8 серпня свідчать про те, що ЗСУ відбили та просунулися на південний захід від Кіндрашівки. Тим часом росіяни атакували поблизу самого Куп'янська, поблизу Соболівки, Мирового, Голубівки, у напрямку Ковалівки, Колодязного, Петро-Іванівки та Нововасилівки.
- Окупанти атакували на Борівському напрямку у напрямку Нової Кругляківки і поблизу Греківки та Ольгівки 8 та 9 серпня, але не просунулися вперед.
- Ворожі війська також продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, успіхів не мали. Вони атакували поблизу Середнього, Шандриголового, Карпівки, Рідкодуба, Колодязів, Ямполівки, Колодязів, Ямполівки, у напрямку Ставків, Ямполя та у районі Серебрянського лісу.
- Загарбники продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, успіхів не мали. Атакували поблизу Григорівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Виїмки, Переїзного та Федорівки.
- Російські війська продовжували наступальні операції на Часівярському напрямку, а саме поблизу самого Часового Яру. Просування не мали.
- 9 серпня ворог продовжив наступальні операції на Торецькому напрямку, але безуспішно. Він атакував поблизу самого Торецька, Білої Гори, Олександро-Шултиного, Диліївки, Щербинівки, Полтавки, Русиного Яру, Плещіївки, Катеринівки та у напрямку Степанівки.
Яка ситуація на фронті / Карти ISW
- Окупаційні війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, також безуспішно. Вони атакували поблизу самого Покровська, Родинського, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Затишку, Бойківки, Володимирівки, Червоного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яру, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Котлиного та Молодецького.
- 9 серпня росіяни безуспішно наступали на Новопавлівському напрямку. Вони атакували у напрямку самої Новопавлівки, поблизу Дачного, Зеленого Кута, Філії, Запоріжжя, Зеленого Гаю та Товстого.
- Російські війська продовжували наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, також безуспішно. Атаки здійснювалися у напрямку Андріївки-Клевцового, поблизу Олександрограда, Воскресенки, Маліївки, Січневого, Вільного Поля та Комишувахи.
- Ворог не покидав спроб наступати на сході Запорізької області, але не досяг жодного підтвердженого просування. Атаки були здійснені поблизу Темирівки, Ольгівського, Новополя, Новоукраїнки та Малинівки. Також російські війська продовжили наступальні операції на заході області, але також не просунулися. Окупанти атакували у напрямку Новоданилівки, Новоандріївки, поблизу Кам'янського та Степногірська.
- 9 серпня російські війська продовжували атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.