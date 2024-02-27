Зеленский предупредил о "сложных месяцах": в Сухопутных войсках объяснили, чего ждать

Во время итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что следующие месяцы на фронте могут быть сложными. Россия сохраняет преимущество по количеству боеприпасов, живой силы и техники.

Оккупанты воспользовались международной политической ситуацией, чтобы накопить резервы. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что наши союзники не полностью выполнили свои обязательства по поддержке Украины.

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В чем заключаются новые вызовы

Кроме задержек с военной помощью, также надо учитывать факт проведения в России псевдовыборов в марте 2024 года. К этому времени Владимир Путин требует от российской армии выполнения поставленных задач. В частности говорится о захвате ряда украинских городов: Харькова, Запорожье, Роботино, Крынок, Угледара и многих других. На этом сейчас сосредоточены вражеские войска.

Оккупанты по всей линии фронта пытаются перехватить инициативу и перейти в контрнаступление. Они хотят занять территории, которые ранее потеряли, прежде всего для того, чтобы поднять имидж Путина. При этом они не учитывают потери,

– отметил Иван Тимочко.

К сожалению, россияне смогли серьезно адаптировать старые авиационные бомбы под управляемые пусковые установки. Теперь все украинцы знают, что такое КАБы, ведь их активно сбрасывают по всей линии фронта. Это затрудняет строительство обороны, поэтому россияне имеют серьезное преимущество.

Однако, последнее время Украина имеет успехи в воздухе. В феврале удалось сбить сразу несколько самолетов россиян. Более того, был обезврежен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это стало огромной потерей для России. Поэтому можно надеяться, что украинским военным удалось отбросить авиацию врага в глубь России.

Мы имеем определенные недостатки в артиллерийских снарядах, тяжелой технике, поэтому россияне пытаются перехватить инициативу. Они понимают, что это "окно возможностей" для них может закончиться, учитывая обещания европейцев о массовой поставке беспилотников и снарядов,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Путин не сможет одержать уверенную "победу"

Главный дедлайн оккупантов – псевдовыборы в России. Глава Кремля думал, что предвыборная гонка пройдет для него легко, но произошло совсем не так. Прежде всего стоит вспомнить о ситуации на фронте в Украине. Она совсем не такая, как хотел Путин.

Беспокойство также могут вызвать внутренние конфликты: бунт Пригожина, появление кандидата Бориса Надеждина, ситуация в Башкирии, митинги жен мобилизованных, смерть Навального. Даже приходилось применять часть войска и росгвардию, чтобы все это остановить,

– отметил Тимочко.

Путин понимает сложность ситуации, поэтому панически всего боится. Этим можно объяснить его сильное желание закрепить позиции в Украине, а также диктаторские законы, которые вводят в России. Говорится о конфискации имущества за отказ от мобилизации и даже заключения за "фейки о войне".

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