Зеленський попередив про "складні місяці": у Сухопутних військах пояснили, чого чекати

Під час підсумкової пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що наступні місяці на фронті можуть бути складними. Росія зберігає перевагу за кількістю боєприпасів, живої сили й техніки.

Окупанти скористалися міжнародною політичною ситуацією, щоб накопичити резерви. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що наші союзники не повністю виконали свої зобов'язання щодо підтримки України.

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У чому полягають нові виклики

Окрім затримок з військовою допомогою, також треба зважати на факт проведення у Росії псевдовиборів у березні 2024 року. До цього часу Владімір Путін вимагає від російської армії виконання поставлених завдань. Зокрема мовиться про захоплення низки українських міст: Харкова, Запоріжжя, Роботиного, Кринок, Вугледару та багатьох інших. На цьому зараз зосереджені ворожі війська.

Окупанти по всій лінії фронту намагаються перехопити ініціативу й перейти в контрнаступ. Вони хочуть зайняти території, які раніше втратили, найперше для того, щоб підняти імідж Путіна. При цьому вони не зважають на втрати,

– зауважив Іван Тимочко.

На жаль, росіяни змогли серйозно адаптувати старі авіаційні бомби під керовані пускові установки. Тепер всі українці знають, що таке КАБи, адже їх активно скидають по всій лінії фронту. Це ускладнює будівництво оборони, тому росіяни мають серйозну перевагу.

Однак, останнім часом Україна має успіхи в повітрі. У лютому вдалося збити одразу декілька літаків росіян. Ба більше, був знешкоджений літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це стало величезною втратою для Росії. Відтак можна сподіватися, що українським військовим вдалося відкинути авіацію ворога в глиб Росії.

Ми маємо певні нестачі в артилерійських снарядах, важкій техніці, тому росіяни намагаються перехопити ініціативу. Вони розуміють, що це "вікно можливостей" для них може закінчитися, враховуючи обіцянки європейців про масове постачання безпілотників і снарядів,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Путін не зможе здобути впевнену "перемогу"

Головний дедлайн окупантів – псевдовибори в Росії. Очільник Кремля думав, що передвиборчі перегони пройдуть для нього легко, але сталося зовсім не так. Найперше варто згадати про ситуацію на фронті в Україні. Вона зовсім не така, як хотів Путін.

Занепокоєння також можуть викликати внутрішні конфлікти: бунт Пригожина, поява кандидата Бориса Надєждіна, ситуація в Башкирії, мітинги дружин мобілізованих, смерть Навального. Навіть доводилось застосовувати частину війська та росгвардію, щоб все це зупинити,

– зауважив Тимочко.

Путін розуміє складність ситуації, тому панічно всього боїться. Цим можна пояснити його сильне бажання закріпити позиції в Україні, а також диктаторські закони, які запроваджують у Росії. Мовиться про конфіскацію майна за відмову від мобілізації та навіть ув'язнення за "фейки про війну".

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