Воюют не обычные военные: генерал армии описал действия россиян в Покровске
- Россия сосредоточила опытных военных в Покровске, чтобы захватить город и продвинуться к Константиновке до 15 ноября, однако врагу это не удастся.
- ВСУ активно противодействуют, уничтожая российские группы и резервы, чтобы сорвать планы врага, защитить Покровск и Мирноград.
Покровск очень важен для России. Поэтому со многих направлений враг стянул туда большое количество войск. Там воюют именно опытные и профессиональные российские солдаты.
Перед оккупантами стоит задача оккупировать Покровск, Мирноград и зайти в Константиновку до 15 ноября, чтобы дальше захватывать всю Донецкую область. Это в эфире 24 Канала заметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
"Покровск сегодня стал одним из главных факторов для Путина. Он стянул туда из многих направлений фронта, а также из резервов опытные войска. Прежде всего это воздушно-десантные, десантно-штурмовые спецназы, морская пехота, военные, которые имеют опыт ведения войны в городах", – сказал он.
Как ВСУ разрушают планы врага?
Николай Маломуж отметил, что планы врага провалятся. Однако россияне смогли продвинуться с юга Покровска, проникают в город. Это не только диверсионные, но и малые штурмовые группы, которые захватывают ряд позиций.
ВСУ подготовили противодействие. Различные подразделения были привлечены для уничтожения тех российских групп, которые находятся в Покровске, разблокирования отдельных секторов города и главное – нанесения ударов по резервам и логистике врага. Это важно, чтобы захватчики не наступали снова и снова, не проникали в город, не заходили с севера, с юга.
Враг хочет обойти или вовсе окружить город. При этом зайти в Мирноград, перекрыв логистические пути, создав условия для полуокружения или замыкания наших украинских войск. Если оккупанты полностью заблокируют Покровск, то будет перекрыта дорога на Мирноград.
Поэтому на данный момент рассматриваем и Покровск, и Мирноградскую агломерацию. Это те центры, которые сегодня важны, чтобы мы сохранили составляющую не только территориальную, но и военную тактическую. Уничтожаем врага, который туда подтянул большие резервы. Это будет двойная задача – сорвать планы врага и уничтожить передовые части,
– объяснил генерал армии.
По его словам, эти ВСУ сегодня выполняют эти задачи, хоть и очень сложно. Есть успешные операции, есть не совсем. Однако работа продолжается.
Что происходит в Покровске?
По информации DeepState, оккупанты начали оседать в Покровске, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты, пилотные позиции и так далее. Российские подразделения продолжают закрепляться в разных районах Покровска или нести потери.
Из-за этого расширяется так называемая "серая зона", в которой противник осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность. В последние дни наблюдается усиление российских сил на восточных окраинах города, в частности в районе Ровно, а также на севере, где фиксируется увеличение количества пехоты врага.
В Институте изучения войны (ISW) отметили, что россияне активизируют наступление на Покровск и вокруг него, пытаясь захватить город. В то же время украинские защитники провели успешную десантную операцию.