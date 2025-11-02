Воюют не обычные военные: генерал армии описал действия россиян в Покровске

Покровск очень важен для России. Поэтому со многих направлений враг стянул туда большое количество войск. Там воюют именно опытные и профессиональные российские солдаты.

Перед оккупантами стоит задача оккупировать Покровск, Мирноград и зайти в Константиновку до 15 ноября, чтобы дальше захватывать всю Донецкую область. Это в эфире 24 Канала заметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Покровск сегодня стал одним из главных факторов для Путина. Он стянул туда из многих направлений фронта, а также из резервов опытные войска. Прежде всего это воздушно-десантные, десантно-штурмовые спецназы, морская пехота, военные, которые имеют опыт ведения войны в городах", – сказал он.

Как ВСУ разрушают планы врага?

Николай Маломуж отметил, что планы врага провалятся. Однако россияне смогли продвинуться с юга Покровска, проникают в город. Это не только диверсионные, но и малые штурмовые группы, которые захватывают ряд позиций.

ВСУ подготовили противодействие. Различные подразделения были привлечены для уничтожения тех российских групп, которые находятся в Покровске, разблокирования отдельных секторов города и главное – нанесения ударов по резервам и логистике врага. Это важно, чтобы захватчики не наступали снова и снова, не проникали в город, не заходили с севера, с юга.

Враг хочет обойти или вовсе окружить город. При этом зайти в Мирноград, перекрыв логистические пути, создав условия для полуокружения или замыкания наших украинских войск. Если оккупанты полностью заблокируют Покровск, то будет перекрыта дорога на Мирноград.

Поэтому на данный момент рассматриваем и Покровск, и Мирноградскую агломерацию. Это те центры, которые сегодня важны, чтобы мы сохранили составляющую не только территориальную, но и военную тактическую. Уничтожаем врага, который туда подтянул большие резервы. Это будет двойная задача – сорвать планы врага и уничтожить передовые части,

– объяснил генерал армии.

По его словам, эти ВСУ сегодня выполняют эти задачи, хоть и очень сложно. Есть успешные операции, есть не совсем. Однако работа продолжается.

Что происходит в Покровске?