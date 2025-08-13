На Покровское направление перебросили дополнительные силы для ликвидации диверсантов. Это грамотное решение, потому что там достаточно небольшая плотность войск.

Поэтому российские оккупанты осуществили тактическое просачивание возле Доброполья большого количества групп, которые состоят из малого количества личного состава. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что Доброполью ничего не будет угрожать.

К теме На Покровское направление бросили дополнительные силы для ликвидации диверсантов, – Генштаб

"Это не оперативный прорыв. Это тактическое просачивание большого количества групп, которые состоят из малого количества личного состава. Они просочились между нашими подразделениями, потому что недостаточная плотность именно на этом направлении", – объяснил он.

Будет ли угроза для Доброполья?

Роман Свитан подчеркнул, что на данный момент было принято очень грамотное решение по усилению Покровского направления дополнительными силами. Практически все российские резервы сосредоточены на Донецком, частично – на Запорожском направлении. Их основная задача – вытеснение ВСУ из Покровска, Доброполья, а дальше подход к Славянску, Краматорску и Дружковке.

Сейчас российские захватчики будут отправлять достаточно большое количество сил на Славянское направление. Это означает, что нужно подготовиться Купянску, Лиману, Северску, Константиновке.

Еще если бы не срезали Доброполье, ее клешню. Ее сейчас срезают. Вопрос решится, потому что Александр Сырский принял грамотное решение о переброске туда резервов. Этой клешни не будет. Доброполью ничего не будет угрожать,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Напомним, в ВСУ рассказали, действительно ли россияне продвинулись на 12 километров возле Доброполья. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковника Виктора Трегубова, в районе Доброполья и Покровского направления в Донецкой области россияне используют тактику малых штурмовых групп, которые пытаются проникнуть вглубь украинских позиций. Такие действия оккупантов создают ложное впечатление продвижения на картах.