На Покровський напрямок перекинули додаткові сили для ліквідації диверсантів. Це грамотне рішення, тому що там досить невелика щільність військ.

Тому російські окупанти здійснили тактичне просочування біля Добропілля великої кількості груп, які складаються з малої кількості особового складу. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що Добропіллю нічого не загрожуватиме.

До теми На Покровський напрямок кинули додаткові сили для ліквідації диверсантів, – Генштаб

"Це не оперативний прорив. Це тактичне просочування великої кількості груп, які складаються з малої кількості особового складу. Вони просочилися між нашими підрозділами, тому що недостатня щільність саме на цьому напрямку", – пояснив він.

Чи буде загроза для Добропілля?

Роман Світан підкреслив, що на цей момент було прийняте дуже грамотне рішення щодо посилення Покровського напрямку додатковими силами. Практично усі російські резерви зосереджені на Донецькому, частково – на Запорізькому напрямку. Їхнє основне завдання – витіснення ЗСУ з Покровська, Добропілля, а далі підхід до Слов’янська, Краматорська та Дружківки.

Зараз російські загарбники будуть відправляти досить велику кількість сил на Слов'янський напрямок. Це означає, що потрібно підготуватися Куп'янську, Лиману, Сіверську, Костянтинівці.

Ще якби не зрізали Добропілля, її клешню. Її зараз зрізають. Питання розв’яжеться, бо Олександр Сирський прийняв грамотне рішення щодо перекидання туди резервів. Цієї клешні не буде. Добропіллю нічого не загрожуватиме,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, чи справді росіяни просунулися на 12 кілометрів біля Добропілля. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" підполковника Віктора Трегубова, у районі Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині росіяни використовують тактику малих штурмових груп, які намагаються проникнути вглиб українських позицій. Такі дії окупантів створюють хибне враження просування на мапах.