Это их сломает, – военный раскрыл главный план россиян на фронте

Главная цель россиян на фронте – любой ценой захватить всю Донецкую область. Однако основной преградой для выполнения этого плана является Краматорская агломерация.

Враг намерен прорваться с четырех направлений. Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов озвучил 24 Каналу мнение, что штурмы Краматорской агломерации сломают оккупантов.

Смотрите также Ожесточенная битва за Константиновку, продвижение врага в сторону Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Что задумали оккупанты?

Кирилл Сазонов рассказал, что наибольшее количество штурмов – это Покровск, Мирноград. Покровск связан с Гришиным, Мирноград – с Родинским. Также на Запорожском направлении, в частности, в сторону Гуляйполя. Также враг штурмует Константиновку.

Однако первый приоритет врага – полностью захватить Донецкую область. Однако выполнению этого плана захватчикам больше всего мешает Краматорская агломерация. Они хотят окружить ее любой ценой. Штурмовать очень трудно. Бои продолжаются постоянно.

За последние полгода – год я вижу планы пойти с юга, взять Константиновку, Дружковку и выйти на Краматорск. С востока – идти с Северского направления на Славянск. С севера – прорваться от Дробышево до Лимана. Перерезать трассу, которая выйдет из Славянска через Чугуев, Изюм на Харьков. С запада – прорваться из Покровска, идти на Доброполье, выйти на Краматорск, Дружковку. То есть с четырех направлений отрезать, выбивать, сделать невозможной оборону. А в идеале – котел для ВСУ на востоке,

– объяснил военный.

Однако россиянам удалось немного продвинуться только с востока. Они срезали Северский выступ и понемногу продвигаются в сторону Славянска. Оккупанты не могли взять Константиновку с юга. Они застряли в Дробышево, в Лимане. Были планы быстро захватить Серебрянский лес и вырваться на дорогу, но им не удалось. На Доброполье они продвинулись, но их было отрезано. Планы сломались.

Поэтому сейчас захватчики будут пробиваться с этих направлений. Они очень активно штурмуют. Однако определенные продвижения есть только с Северского направления. Краматорская агломерация не дает им захватить Донецкую область. Самый большой город там – это Краматорск. По размерам это даже не Бахмут с Авдеевкой вместе взятые.

Тех ресурсов, резервов, которые были на Бахмуте, у врага уже нет. Поэтому мне кажется, что штурмы Краматорской агломерации – это для них именно тот кусок, который станет поперек горла и сломает их,

– отметил Сазонов.

Как планы россиян на фронте?