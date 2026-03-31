Это их сломает, – военный раскрыл главный план россиян на фронте
- Россияне планируют захватить всю Донецкую область, но им мешает Краматорская агломерация.
- Оккупанты пытаются прорваться с четырех направлений, однако испытывают трудности из-за обороны украинских сил.
Главная цель россиян на фронте – любой ценой захватить всю Донецкую область. Однако основной преградой для выполнения этого плана является Краматорская агломерация.
Враг намерен прорваться с четырех направлений. Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов озвучил 24 Каналу мнение, что штурмы Краматорской агломерации сломают оккупантов.
Что задумали оккупанты?
Кирилл Сазонов рассказал, что наибольшее количество штурмов – это Покровск, Мирноград. Покровск связан с Гришиным, Мирноград – с Родинским. Также на Запорожском направлении, в частности, в сторону Гуляйполя. Также враг штурмует Константиновку.
Однако первый приоритет врага – полностью захватить Донецкую область. Однако выполнению этого плана захватчикам больше всего мешает Краматорская агломерация. Они хотят окружить ее любой ценой. Штурмовать очень трудно. Бои продолжаются постоянно.
За последние полгода – год я вижу планы пойти с юга, взять Константиновку, Дружковку и выйти на Краматорск. С востока – идти с Северского направления на Славянск. С севера – прорваться от Дробышево до Лимана. Перерезать трассу, которая выйдет из Славянска через Чугуев, Изюм на Харьков. С запада – прорваться из Покровска, идти на Доброполье, выйти на Краматорск, Дружковку. То есть с четырех направлений отрезать, выбивать, сделать невозможной оборону. А в идеале – котел для ВСУ на востоке,
– объяснил военный.
Однако россиянам удалось немного продвинуться только с востока. Они срезали Северский выступ и понемногу продвигаются в сторону Славянска. Оккупанты не могли взять Константиновку с юга. Они застряли в Дробышево, в Лимане. Были планы быстро захватить Серебрянский лес и вырваться на дорогу, но им не удалось. На Доброполье они продвинулись, но их было отрезано. Планы сломались.
Поэтому сейчас захватчики будут пробиваться с этих направлений. Они очень активно штурмуют. Однако определенные продвижения есть только с Северского направления. Краматорская агломерация не дает им захватить Донецкую область. Самый большой город там – это Краматорск. По размерам это даже не Бахмут с Авдеевкой вместе взятые.
Тех ресурсов, резервов, которые были на Бахмуте, у врага уже нет. Поэтому мне кажется, что штурмы Краматорской агломерации – это для них именно тот кусок, который станет поперек горла и сломает их,
– отметил Сазонов.
Как планы россиян на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне в 2025 году планировали захватить большую часть Днепропетровщины и Запорожья, полностью Донецкую и Луганскую области, создать буферные зоны на Сумщине и Харьковщине и развернуть наступление на юге. Оккупанты фактически не прекращали наступательных действий, и эта активность плавно перешла в 2026 год. Враг ежедневно пытается атаковать позиции ВСУ, но несет потери и отступает, не достигая успеха.
В DeepState разобрали планы России на Покровском направлении. Оккупанты наращивают силы в Гришино, предпринимая попытки захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Украинские защитники продолжают уничтожать врага на окраинах и блокируют его попытки закрепиться в населенных пунктах.