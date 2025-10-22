Купянск под ударом: как 15 бригада НГУ удерживает стратегический узел от российских штурмов

Российские диверсионно-разведывательные группы прорвались в Купянск. Бойцы НГУ удерживают важный логистический узел.

Он является вторым по величине в Харьковской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness.

Как бойцы бригады "Кара-Даг" обороняют Купянск от окружения

Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Гнатюк побывала на Харьковщине, где пообщалась с командиром и бойцами 15 бригады "Кара-Даг" НГУ о ситуации на Купянском направлении.

Российские диверсионно-разведывательные группы прорвались в город Купянск, где расстреливают гражданских, маскируясь под местных жителей или одевая украинскую униформу, чтобы усложнить их обнаружение – это официальное заявление властей области и Генерального штаба ВСУ.

Ukrainian Witness рассказали об обороне на Купянском направлении: смотрите видео

Купянск имеет стратегическое значение как для российских оккупантов, так и для украинской армии, поскольку является огромным логистическим узлом и вторым крупнейшим железнодорожным узлом Харьковской области. Бойцы бригады "Кара-Даг" стоят в обороне северного фланга города.

Александр Букатар (Белый), командир 15 бригады "Кара-Даг" НГУ, регулярно выезжает на боевые позиции.

На Харьковщине ситуация в динамике только наращивается, потому что враг заводит постоянно сюда свежие силы,

– отмечает командир об обстановке.

По его словам, россияне действуют по такой схеме: когда одно подразделение уничтожено, сразу заводят новое и продолжают штурмовать, пытаясь просочиться между боевыми порядками бригад Сил Обороны Украины.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг ежедневно осуществляет в среднем от пяти до десяти штурмов, постоянно меняя тактику и не оставляя попыток захватить сам город. Командир заверил, что об угрозе потери Купянска пока речь не идет, но объяснил, какое военное значение он имеет: "Если мы допустим, хотя я прям не знаю, что должно случиться, чтобы мы потеряли Купянск, но условно говоря – это будет угроза захода противником во фланг – как вправо, так и влево".

В то же время Белый отметил, что сейчас россияне занимаются прежде всего тем, чтобы удержаться на уже занятых позициях, а не продвигаться дальше.

Съемочная группа Ukrainian Witness также посетила позиции минометчиков, где бойцы рассказали об осложненных условиях работы. Период пребывания на позициях увеличился из-за большого количества вражеских FPV-дронов, а россияне начали активно использовать дистанционное минирование дорог с помощью дронов.

Командир минометного расчета с позывным Грут подчеркнул критическую важность удержания трассы, подходящей к Купянску – если враг возьмет этот путь под свой контроль, откроется еще один фланг, что создаст угрозу окружения: "Трасса, которая так же подходит к Купянску, самого города. Если взять эту трассу им дать под их контроль, то для самого города Купянск немного будет сложнее. Откроется еще один фланг на сам город Купянск, и для наших бойцов, которые держат сам Купянск, будет сложнее удержать два фланга, чем один". Боец уверяет: "Котел – то город как сданный. Этого стараемся не допустить".

Командир бригады "Кара-Даг" отметил, что его бригада держит полосу фронта к северу от Купянска, где расположены важные логистические дороги, ведущие к центральной магистрали въезда в город. По его словам, если не удержать эти позиции, въезд и вся логистика Купянска будут отрезаны.

Комбриг прокомментировал также информацию о заходе ДРГ: "ДРГ оно может появиться в целом где угодно – это же как раз и суть ДРГ. Но это не значит, что это какой-то критически, что это обострение какое-то или, условно говоря, все, потеряли какой-то кусок города". По словам Белого, "просто некоторые малые пешие группы просачивались через боевые порядки Сил Обороны Украины и все. В настоящее время довольно таки идут успешные операции по стабилизации и зачистке".

Какова ситуация в Купянске?