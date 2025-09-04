Венгерские власти годами блокируют важные инициативы по Украине в Европейском Союзе. Они также подыгрывают России. И на самом деле могут совсем скоро "доиграться".

Об этом 24 Каналу рассказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа. По его мнению, Венгрия имела бы огромные проблемы, если бы не дотации от Евросоюза. За последние 10 лет они получили такое количество средств, которое равно их годовому валовому национальному доходу. Это – колоссальные средства. Они фактически могли ничего не делать – и зарабатывать.

Что ЕС может сделать против Венгрии?

Как отметил Томпа, Орбан, который постоянно подыгрывает России, вызывает раздражение во многих странах. Европейский Союз может пойти на жесткие шаги, которые существенно ударят по венгерской власти.

Уже была информация, что ЕС может ввести изменения в подход принятия решений. И это будет ударом по возможностям Венгрии.

Руководство Венгрии сильно обеспокоено тем, что могут быть приняты меры, после которых не нужно будет единогласное голосование для принятия важных решений в ЕС. Думаю, что все это не за горами,

– сказал Томпа.

В таком случае роль Орбана, как "троянского коня", фактически полностью нивелируется.

