Угорська влада роками блокує важливі ініціативи щодо України в Європейському Союзі. Вони також підігрують Росії. І насправді можуть зовсім скоро "догратися".

Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа. На його думку, Угорщина мала б величезні проблеми, якби не дотації від Євросоюзу. За останні 10 років вони отримали таку кількість коштів, яка дорівнює їхньому річному валовому національному доходу. Це – колосальні кошти. Вони фактично могли нічого не робити – і заробляти.

До теми Механізм корумпування: Безсмертний розкрив, як Орбан і Фіцо використовують нафтопровід "Дружба"

Що ЄС може зробити проти Угорщини?

Як наголосив Томпа, Орбан, який постійно підігрує Росії, викликає роздратування у багатьох країнах. Європейський Союз може піти на жорсткі кроки, які суттєво вдарять по угорській владі.

Вже була інформація, що ЄС може запровадити зміни до підходу ухвалення рішень. І це буде ударом по можливостях Угорщини.

Керівництво Угорщини сильно стурбоване тим, що можуть бути ухвалені заходи, після яких не потрібне буде одностайне голосування для прийняття важливих рішень в ЄС. Думаю, що все це не за горами,

– сказав Томпа.

У такому випадку роль Орбана, як "троянського коня", фактично повністю знівелюється.

Угорщина може "догратися"