Нічого не робить – і заробляє: наскільки Угорщина залежить від дотацій Євросоюзу
- Угорщина регулярно блокує європейські ініціативи щодо України та підігрує Росії. При цьому вони сильно залежать від дотацій ЄС.
- Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав, яке рішення може ухвалити Євросоюз через Угорщину.
Угорська влада роками блокує важливі ініціативи щодо України в Європейському Союзі. Вони також підігрують Росії. І насправді можуть зовсім скоро "догратися".
Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа. На його думку, Угорщина мала б величезні проблеми, якби не дотації від Євросоюзу. За останні 10 років вони отримали таку кількість коштів, яка дорівнює їхньому річному валовому національному доходу. Це – колосальні кошти. Вони фактично могли нічого не робити – і заробляти.
До теми Механізм корумпування: Безсмертний розкрив, як Орбан і Фіцо використовують нафтопровід "Дружба"
Що ЄС може зробити проти Угорщини?
Як наголосив Томпа, Орбан, який постійно підігрує Росії, викликає роздратування у багатьох країнах. Європейський Союз може піти на жорсткі кроки, які суттєво вдарять по угорській владі.
Вже була інформація, що ЄС може запровадити зміни до підходу ухвалення рішень. І це буде ударом по можливостях Угорщини.
Керівництво Угорщини сильно стурбоване тим, що можуть бути ухвалені заходи, після яких не потрібне буде одностайне голосування для прийняття важливих рішень в ЄС. Думаю, що все це не за горами,
– сказав Томпа.
У такому випадку роль Орбана, як "троянського коня", фактично повністю знівелюється.
Угорщина може "догратися"
- Угорщина на чолі з Орбаном упродовж років неодноразово "ставила палки в колеса" Україні. Станом на зараз вони блокують переговори про вступ України до ЄС. Там розповідають, що бояться збитків для угорських аграріїв та "української мафії". Також Угорщина регулярно гальмує ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії, купує російську нафту тощо.
- У Євросоюзі вже обговорюють можливість змінити принцип ухвалення рішень. Зараз будь-які рішення в ЄС потребують одноголосного рішення. Там вивчають варіант запровадити механізм кваліфікованої більшості.
- Також у Литві закликали розпочати переговори про вступ України до ЄС без згоди Угорщини на технічному рівні. А вже пізніше, коли думка уряду Орбана чи наступного угорського уряду зміниться, оформити все юридично.