Бои на Добропольском направлении остаются интенсивными и сложными. Враг бросает туда значительные силы. Однако украинское командование стабилизировало ситуацию, чтобы россияне не имели стремительного темпа продвижения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что ВСУ выполнили определенные действия. Благодаря этому они проводят чистки и порой даже контратакуют.

Смотрите также Россия имеет достижения в Донецкой и Днепропетровской областях: обзор фронта от ISW

Какие действия остановили вражеское наступление возле Доброполья?

Военный Сил ТрО ВСУ объяснил, что примерно месяц назад российские войска резко продвинулись в направлении Доброполья. С тех пор начали говорить об угрозе, что враг зайдет в тыл украинским силам. Однако реальные проблемы были бы тогда, если бы Генштаб ВСУ не принял определенные меры.

Это меры по передислокации определенных подразделений и привлечения резервов наших сил, чтобы блокировать продвижение врага. Кроме того, удалось стабилизировать наши оборонительные линии и насытить их настолько, насколько возможно, чтобы враг не попытался осуществить рывок на соседних участках,

– подчеркнул он.

Более того, украинским защитникам удалось перерезать логистику и обеспечение врага. Без этого россияне не могут создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

"Карта показывает эти отметки, где было фактическое перерезание логистики. То есть то, что надо было сделать. Другие зеленые отметки фиксируют, что удалось стабилизировать фланги", – сказал Мусиенко.

Ситуация возле Доброполья: смотрите на карте

Он добавил, что сейчас противник пытается изменить ситуацию в лучшую сторону для себя и не допустить окружения. Силы обороны делают все возможное, чтобы окончательно вытеснить врага. Украинские защитники, когда есть возможность, пытаются и контратаковать.

Какие еще действия привели к стабилизации ситуации на Добропольском направлении?