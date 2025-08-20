Треть всех боевых столкновений на фронте приходится именно на Покровское направление. Уже год вокруг Покровска идут тяжелые бои, но оборона города продолжается. Однако недавно российским войскам удалось осуществить прорыв под Добропольем и зайти на несколько километров вглубь. Параллельно с этим враг начал усиленно атаковать Доброполье и Белозерское и пытается штурмовать Родинское и Белицкое.

Среди подразделений, которые держат оборону на Покровском направлении есть и 1-й отдельный штурмовой полк, который еще недавно был отдельным штурмовым батальоном "Да Винчи".

24 Канал имел возможность встретиться с командиром полка Дмитрием "Перуном" Филатовым на Покровском направлении и поговорить об обстановке на фронте, прорыв россиян, дроны и робототехнику, недостаток людей в армии и о том, можем ли мы победить в этой войне. Обо всем этом и не только читайте в эксклюзивном интервью.

"Это не был полноценный прорыв": что случилось под Добропольем

Ожидаемо, что начнем мы наш разговор с ситуации на Покровском направлении. Недавно россияне совершили прорыв под Добропольем, который привлек немало внимания. Какая сейчас обстановка?

Сейчас ситуация стабилизирована и частично уже решены проблемы их (российского – 24 Канал) просачивания вглубь боевых порядков и, скажем так, выхода в тыловые районы.

Это не был полноценный прорыв нашей линии обороны. Надо понимать, что это произошло вследствие того, что у нас очень критически не хватает пехоты по сравнению с противником. У него ее больше и это дает возможность искать слабые места.

Россияне не вступали в ожесточенные столкновения. Задачей их групп было двигаться вперед и в случае контакта (столкновения с украинскими военными – 24 Канал) отходить и искать другой путь. Благодаря этому они смогли зайти в тыловые районы и благодаря рассредоточению своих групп осуществляли влияние на наши войска.

Каким образом россиянам удалось пройти на несколько километров в условиях интенсивной работы дронов, которая сейчас идет с обеих сторон?

Надо учитывать, что сейчас состояние маскировки лучше – довольно плотная растительность и на самом деле просочиться несложно. Плюс есть определенные наработки по тепловизионным плащам, защиты от ночных дронов. Благодаря этому есть возможность проходить наши боевые порядки.

Сейчас продолжается стабилизация в районе, где просочились россияне. Мы можем говорить о том, что ситуация стабилизирована полностью?

На данный момент она стабилизирована полностью, но еще не решена сама проблема. То есть еще не все участки зачищены. Уже нет накопления сил противника, те силы, которые прошли вглубь – уже являются изолированными и их зачищают.

"Враг это прекрасно понимает": почему россияне уничтожают Доброполье и Белозерское

Очевидно, что главной целью россиян на Покровском направлении является город Покровск. Но если говорить о тактических целях сейчас – каковы они? Россияне усиленно атакуют, например, Белозерское и Доброполье и опустошают прилегающие территории. Какая в этом цель?

Они проводят комплекс мероприятий. Поражение по Доброполью и Белозерскому – это меры, которые направлены на ухудшение нашей логистики, рассредоточение наших тыловых подразделений.

Все понимают, что тыловые подразделения должны находиться на расстоянии, которое позволит оперативно решать возникающие проблемы. Поэтому они не могут находиться слишком далеко. И враг это прекрасно понимает. Плюс их разведка работает, они анализируют и видят, где больше скопления наших сил, и они пытаются отрабатывать тылы, чтобы изолировать наши пути логистики.



Дмитрий "Перун" Филатов / Фото 1-го отдельного штурмового полка

Это еще один из элементов боя, который они очень качественно стали использовать, скопировав нашу модель, ту же "Линию дронов", которая обрезала им всю логистику. Сейчас они пытаются воспроизвести это в своих условиях. Поэтому мы видим больше поражений непосредственно на логистические пути, чем на огневые позиции. Определенную категорию дронов, эти же FPV, больше привлекают именно для уничтожения логистики и подходов к переднему краю.

Кстати, о FPV. Еще два месяца назад в одном из интервью вы говорили, что примерное соотношение FPV на оптоволокне к обычным где-то 30 на 70. За это показатель как-то изменился?

Смотрите, сейчас соотношение оптоволокна к дронам на традиционной связи где-то 50 на 50.

То есть количество дронов на оптоволокне увеличилось?

Да. Плюс уменьшилось количество дронов на радиоволнах из-за того, что наращивается РЭБ.

Для чего в основном россияне используют эти дроны на оптоволокне? Есть сейчас немало информации о так называемых засадах, где FPV ожидают на, например, нашу технику.

Да, дрон на оптоволокне вылетает и садится в тыловом участке местности где-то возле путей сообщения и наблюдает. Это дает возможность где-то в течение часа-полтора сидеть в засаде и наблюдать. Если он обнаруживает движение нашей техники – взлетает и наносит поражение.

Учитывая ситуацию, которую мы имеем сейчас – есть ли угроза окружения Покровска?

Скажем так, такой угрозы на данный момент нет в силу того, что командование приняло определенный ряд мер, которые стабилизировали этот участок.

"Можно привлекать большее количество": почему россияне бьют "Шахедами" по фронтовым городам

Ударные беспилотники, такие как "Шахед", ранее россияне использовали больше для ударов по более отдаленным регионам и даже по Западу Украины. За последние несколько дней в Донецкой области наблюдаю, что большое количество "Шахедов" россияне направляют на Покровск, Доброполье и другие города, куда достают и другие средства поражения – FPV, КАБы, РСЗО и другое оружие. Почему к этому перечню добавились "Шахеды"?

У противника это средство есть и оно достаточно дешевое. Если мы берем в пример применение "Шахеда", то он стоит в среднем 30 тысяч долларов по подсчетам, которые давали партнеры. Россия начала их производить массово. А вот пуск КАБа выходит дороже. Нужно поднять авиацию, произвести сам КАБ. Несмотря на то, что есть сама советская бомба ФАБ, все равно нужна и надстройка, которая осуществляет управление, чтобы точно попасть.

То есть стоимость управляемого авиационного боеприпаса примерно такая же, как и стоимость "Шахеда". Мощность примерно одинаковая. Единственным недостатком является то, что для КАБа надо применять самолет. То есть "Шахеды" можно использовать с меньшим риском для авиации и привлекать большее количество.

Для атак на прифронтовые города последние несколько дней россияне осуществляют буквально нашествие "Шахедов".

Это еще одно преимущество "Шахедов". Враг может одновременно спланировать массированное поражение, что по сути невозможно сделать авиацией. Если раньше они такого сделать не могли, то сейчас 20 "Шахедов" примерно в течение 10 минут могут залететь на какой-то город. И это имеет свой эффект.

"Комплексы имеют определенные ограничения": о НРК и могут ли они заменить пехоту

Когда происходила зачистка сел возле Доброполья, много внимания получила 93-я бригада, которая провела штурм, используя роботизированные системы фактически вместо пехоты.

Не вместо, а в сочетании с пехотой. Так будет точнее.

Да. Используете ли вы такие системы в своем подразделении?

Мы внедряем, но сейчас активного опыта применения, как в 93-й, чтобы одновременно и роботизированные системы, и штурмовые группы действовали, такого опыта мы еще не имеем, мы над этим работаем.

У нас есть опыт, где мы отдельно применяли роботизированные системы и где отдельно работали пешие группы.

Сейчас у нас в штате есть рота ударных НРК (наземных роботизированных комплексов – 24 Канал) и мы работаем над тем, чтобы внедрить это, потому что это имеет определенный успех и если работать в этом направлении, я думаю, мы найдем качественное применение этим системам.

Мы сейчас в таких условиях, когда появляются новые технологические решения, но все равно все бремя этой войны сейчас на людях, на пехотинцах. Можем ли мы говорить учитывая привлечение НРК к штурмам, что роботизированные системы могут заменить пехоту? Или это невозможно?

Любые роботизированные комплексы имеют ограничения. Можно ли заменить пехоту на "Линию дронов"? Конечно, нет. Мы видим, что несмотря на большое накопление средств с обеих сторон, противник имеет возможность просачиваться.

Улучшит ли наши возможности интеграция наземных роботизированных комплексов? Да, конечно. Пехотинцам на поле боя должно стать легче. Это может компенсировать нам то количество пехоты, которой нам сейчас не хватает. То есть мы можем улучшить ротацию личного состава, уменьшить нагрузку при выполнении рискованных задач, потому что в таких случаях будет привлечен НРК, а не пехотинец.



"Перун" считает, что НРК не могут заменить пехоту, но усилят ее / Фото 1-го отдельного штурмового полка

Но полностью заменить пехотинца невозможно, как и штурмовика во время зачистки. Любой роботизированный комплекс или воздушное средство имеет ограничения. Он не зайдет в блиндаж и не проверит его, не сможет осмотреть тело убитого противника, чтобы выяснить происхождение и принадлежность к подразделению. Скажем так, есть ряд моментов, в которых нечем заменить солдата на поле боя.

Характеризуя свой полк вы говорите, что вы являетесь классическим пехотным подразделением. Однако вы активно работаете с дронами и довольно эффективно. Как вы планируете масштабировать и развивать это направление в дальнейшем?

Сейчас у нас в штате добавился батальон беспилотных систем. Мы работаем очень качественно, применяя тяжелые бомберы. Мы наращиваем составляющую FPV. Мы приобрели хороший опыт по применению FPV-дронов на оптоволокне и благодаря им мы осуществляем поддержку штурмовых групп. То есть они проводят доразведку в сложных местах, залетают в лесополосы, пролетают прямо в метре над землей и осматривают участок местности, по которой мы будем двигаться.

Так же их привлекают для изучения объектов в урбанизированной зоне. То есть они залетают внутрь зданий и проводят там доразведку. Так же мы используем их для засад – дроны залетают в здание и становятся на разведку. Если мы видим продвижение противника – инициируется поражение.

"Семьи не выдерживают такой нагрузки": о моральном состоянии бойцов и способах его улучшить

Ни для кого не секрет, что Покровское направление – самое тяжелое на фронте сейчас. И вам, как командиру, приходится отвечать не только за жизнь бойцов, но и за их морально-психологическое состояние в таких условиях. Удается ли держать сейчас состояние бойцов на плаву, особенно, когда речь идет о тех, кто уже годами в армии?

Сложный довольно вопрос и его надо решать больше в целом, чем на уровне командиров подразделений. Те военнослужащие, которые с самого начала полномасштабного вторжения находятся в армии, начинают терять связь с семьями и вообще с гражданским миром. 30 суток отпуска – это по 15 суток на полгода, этого даже не хватает для того, чтобы они сохранили коммуникацию с окружающим миром и сохранили свою семью.

Многие ребята потеряли свои семьи. Семьи не выдерживают такой нагрузки. Поэтому мы пытаемся донести важность увеличения отпусков для тех, кто длительный период в армии, до 60 суток, чтобы люди понимали, что раз в 3 месяца могут поехать, отдохнуть, увидеть семью, жену, детей.

Возвращение в гражданскую среду военных, которые длительное время были на войне, – это та проблема, которая будет ждать нас в будущем. Поэтому мы должны чаще и активнее коммуницировать с гражданской средой, чтобы реинтеграция прошла в более естественный способ.



"Перун" выступает за увеличение отпусков до 60 суток / Фото 1-го отдельного штурмового полка

Хотя есть предусмотренные отпуска, но, условно, для того чтобы отправить бойца на отдых, командир должен понимать, что задачи будут выполняться в дальнейшем. Однако мы сейчас в таких условиях, что есть нехватка людей. Как быть в такой ситуации?

Здесь уже на усмотрение командира. Мы стараемся быть максимально внимательными к личному составу в этом вопросе. Потому что если мы ставим перед фактом солдата, что некому выполнять работу и командир скажет: "Нет, ты должен защищать страну до последнего", то такому командиру вряд ли будут доверять солдаты.

Если человек пришел защищать страну, то он прежде всего шел защищать свои ценности, свою семью, свой дом. А когда его от этого изолируют, да еще и кто-то принимает решение о дальнейшей судьбе, то получается, что человек добровольно или не добровольно согласился защищать эту страну, а позже стал рабом и его простые человеческие права не учитываются. Тут уже вопрос к командирам.

Собственно я вспомнил о недостатке личного состава, которая сейчас есть у нас. Чувствуется ли она в вашем полку?

Конечно.

Есть направления, на которых где это ощущается больше всего?

Сейчас не хватает людей по всем направлениям, даже включая подразделения тылового обеспечения. Да, это в определенной степени вызвано тем, что мы масштабируемся (с апреля 2025 года подразделение стало полком – 24 Канал) и со временем эти вопросы мы решим и доукомплектуемся, однако в целом нехватка квалифицированных специалистов есть по всем направлениям.

Когда люди думают, что война – это когда солдат пришел, ему дали автомат и сказали идти в окоп, – они ошибаются. Основная часть войска состоит из подразделений боевого обеспечения. Это операторы FPV-дронов, аэроразведчики, артиллеристы, танкисты, механики. То есть если мы берем количественный показатель, то на одного пехотинца приходится еще где-то 4 должности в подразделениях боевого обеспечения и в тыловых подразделениях.

"Денежное обеспечение является критически важным": о бывших осужденных и провале мобилизации

1-й штурмовой полк является одним из тех, к которому присоединились бывшие осужденные. Сейчас привлечение таких людей продолжается?

Мы проводим работу по колониям, ездим и общаемся. Кто изъявляет желание – идет к нам.

Сейчас привлечение бывших осужденных сохраняется на высоком уровне или уже на меньшем, чем раньше?

Меньше, чем раньше. Не буду вдаваться в статистику, однако количество преступлений в нашей стране не становится меньше. Поэтому в отличие от ТЦК, там пополнение идет стабильно.

Собственно о ТЦК. По мобилизации к вам поступают новобранцы?

По мобилизации пополнение идет, но сейчас оно в определенной степени сократилось.

Почему?

Провал мобилизации.

По вашему мнению, это еще возможно как-то исправить?

100%. Прежде всего, есть неплохие кейсы, которые не закрыли все проблемные вопросы, но частично решили проблему с мобилизацией – это контракты 18 – 24. Несмотря на то, что наше подразделение не попало в те, которые имеют эту возможность, я рад, что такая инициатива есть.

То, что не имеют возможности все подразделения заключать такие контракты – это в определенной степени дискредитация. Почему? Потому что выбирают какие-то подразделения по своему усмотрению и принимают решение, что эти будут получать, а те – нет. Если мы все выполняем задачи по сохранению и защите нашего государства, то надо более-менее равномерно обеспечивать все подразделения.

Вы упомянули о контрактах 18 – 24. Часть военных критикуют их из-за того, что контракты предусматривают четкий срок службы, чего нет в тех, кто сейчас в армии.

Отличие контракта 18 – 24 именно в том, что он для категории людей, которые не подпадают под мобилизацию, но по своему желанию могут прийти служить. Например, парню 19 лет, он подписывает контракт на год. Он возвращается, в отличие от меня и других бойцов. Но когда ему будет за 25, то его мобилизуют.

Но контракт предусматривает и денежное вознаграждение. И мы видим, как хорошо этим пользуется противник. У них нет мобилизации и при этом нет проблем с личным составом, несмотря на огромные потери.

Да, у них больше населения, но денежное вознаграждение является основным аргументом. Так же у нас, если человек будет стоять перед выбором: "Я буду ходить по городу, меня схватят, привезут в ТЦК и мобилизуют за зря или я сознательно пойду и заключу контракт с подразделением, где я бы хотел служить?"



Дмитрий "Перун" Филатов / Фото 1-го отдельного штурмового полка

У нас есть вот такой проблемный вопрос как СОЧ. Причем из подразделений тылового обеспечения. Это подразделения, личный состав которых не приобщен к ведению непосредственных боевых действий. Но они идут в СЗЧ и не потому, что они боятся смерти.

Например, есть военный, он работает водителем. У него ненормированный рабочий день, нет выходных и 30 суток отпуска в год. Его семья, например, снимает квартиру, а зарплата 20 тысяч. То есть он не может обеспечить свою семью. А условный грузчик в АТБ, который работает 8 часов, имеет два выходных и получает 30 тысяч гривен. Получается определенный дисбаланс.

Люди уходят не потому, что они не могут выполнять задачи, а происходит этот диссонанс. Они пришли защищать государство, при этом бросили детей и жен на произвол судьбы. То есть денежное обеспечение является критически важным для того, чтобы в дальнейшем военные оставались на службе. И так же, если проработают денежное вознаграждение за заключение первого контракта, то это тоже будет иметь положительное влияние.

"Мы принимаем без опыта": о добровольцах и вакансиях в 1-м ОШП

Сейчас еще есть те, кто добровольно приходит в подразделение?

Есть, но их численность далеко не такая, которая была в 22-м году и она уже не может закрыть ту потребность в личном составе, которая возникает.

А на какие должности приходят добровольцы?

На разные. Приходят и на должности штурмовиков. Все зависит от мировоззрения и желания человека. В большинстве случаев приходят люди, которые уже сознательно выбирают профессию, опираются на свой гражданский опыт, общаются со своими знакомым, которые проходят у нас службу.

Кто-то идет в подразделения обеспечения, кто-то в дронщики, кто-то в ІТ-сферу. На самом деле у нас есть большой перечень профессий, есть что выбрать.

Если говорить о людях, которые все же ищут для себя место в армии, какие есть возможности сейчас у вас? Где больше всего нужны люди?

У нас есть вакансии на все должности, но из-за того, что мы создаем батальон беспилотных систем, в котором есть и традиционные БпЛА, и новые средства, такие как наземные комплексы, у нас очень много вакантных должностей.

Мы принимаем людей без опыта, просто с желанием. У нас хорошо выстроена подготовка и учебный процесс. Здесь есть пространство для реализации любых амбиций и желаний.

И если же это новый батальон, то, как я понимаю, надо не только операторы БПЛА?

Конечно. Нужны водители, кладовщики, люди разных профессий.

"Мы давно в войне на истощение": может ли победить Украина на поле боя?

Война за эти годы у нас изменилась. Люди, видимо, сейчас в ожидании какого-то чуда, что-то вроде Харьковщины или Херсонщины в 2022 году. Однако в одном из интервью вы говорили, что сейчас проведение наступательных действий с любой стороны нецелесообразно и нам надо сосредоточиться на обороне. В таких условиях мы можем победить на поле боя?

Да.

Каким образом?

Есть же хорошие исторические примеры – Первая мировая.

Но ведь все равно война должна дойти до своего завершения так или иначе?

Победит тот, кто на 30 минут продержится дольше.

Фактически мы в войне на истощение?

Мы уже давно в войне на истощение. Но в отличие от Первой мировой, у нас сейчас есть большое социальное влияние. У нас СМИ формируют мнение, у нас чувствительное к раздражителям общество. Оно начинает требовать от власти каких-то решений.

Если брать и оценивать наши возможности, то давно нужно было построить линию из оборонительных сооружений и препятствий, таких как противотанковые рвы в 3 ряда и осознавать, что рано или поздно мы дойдем до этих рубежей.



"Перун" считает, что Украина может победить Россию / Фото 1-го отдельного штурмового полка

И вопрос стоит в чем – надо продолжать борьбу, потому что само продолжение борьбы уже является частично победой с нашей стороны. Мы не проиграли эту войну, мы не сдались. Ход войны – это уже маневры. Здесь к этому надо относиться более спокойно и осознавать силы противника, четко оценивать свои силы, способности своих войск, как физические, так и моральные ресурсы, которые мы готовы потратить.

Менее цивилизованные страны всегда в войне платят жизнями своих солдат. Более цивилизованные – тратят деньги. Наша страна сейчас где-то посередине. То есть у нас нет денег, чтобы достаточно тратить, но и на самом деле у нас нет столько человеческих жизней, чтобы вызывающе к ним относиться.

В плане денег сейчас мы несколько зависимы от союзников, не создает ли это риски для нас?

Этот вопрос лежит больше в такой политической плоскости, но он не является нерешаемым. Мы видели, как Америка в какое-то время сказала, что не будет помогать, но Европа сказала, что будет помогать больше.

Надо осознать, что это война не только Украины с Россией. Это война цивилизованного мира с авторитарными государствами. И здесь, я думаю, многие европейские страны на нашей стороне. И если мы правильно будем использовать ресурсы, они до последнего будут нас поддерживать.

"Это преувеличение": действительно ли россияне требуют Донетчину из-за ее укрепления?

Мы получаем помощь от партнеров и неудивительно, что они хотят, что к ним прислушались. В последнее время много информации гуляло по медиа о торге вокруг свободной части Донецкой области. Это вопрос политический, поэтому не будем обсуждать здесь сам факт, но интересно вот что – немало военных высказывали мнение о том, что если предположить сценарий, где мы отходим из Донецкой области, то это открывает россиянам дорогу на Павлоград или даже Днепр.

Ну вы же осознаете, что на любые предложения должно согласиться все общество. И как бы там ни было, наша страна является демократической. Наша государственная власть чутко реагирует на настроения, которые есть в обществе.

И я думаю, что все четко осознают, что условия, на которые не согласится наше население, не будут выполняться. Мы все равно будем стоять на своем.

И все же об этом вопросе вокруг Донетчины с военной точки зрения – она стала предметом требований со стороны россиян из-за того, что за 11 лет она стала настолько милитаризованной и укрепленной?

Смотрите, укрепления в Донецкой области – это преувеличение. На той территории, на которой сейчас находится противник, ведет бои и мы ведем, эти укрепления появились за последний год. Это свидетельствует прежде всего о том, что эти укрепления так же быстро могут появиться в Днепропетровской области, Харьковской, Киевской да и где угодно.

Это же не какие-то там грандиозные сооружения, бетонные стены высотой 10 метров. Это примитивные противотанковые рвы, обтянутые колючей проволокой, МЗП и с "зубами драконов". Но так, они выполняют свою функцию и это сложнопроходимые заграждения, которые требуют определенной подготовки для их преодоления и требуют потерь.

"Не обязательно идти в армию": как гражданское общество должно участвовать в борьбе

У военных есть свои задачи, которые ставит командование. Переговоры у нас являются задачей дипломатов и политиков. А если говорить о гражданском обществе, то какой должна быть его основная задача сейчас?

Для того чтобы мы имели мощности для защиты нашей территории, а тем более для ее восстановления, то основной задачей всего украинского народа является полная всеобщая мобилизация. Я сейчас имею в виду не мобилизацию в армию, а промышленную, пищевую мобилизацию и тому подобное. Надо осознавать, что война имеет определенные потребности.

Мы думаем, как заниматься продажей зерна. Но мы забываем, что для обеспечения войска надо иметь не только резерв боеприпасов, но и резерв продовольствия.

Нам надо не только думать о том, на сколько комфортно гражданскому населению проживать это время, пока мы находимся в войне. Надо думать не о том, как сохранить свою зону комфорта в гражданской среде и возложить все на плечи военных. Нам надо думать о том, как выстроить производство, как сделать его децентрализованным, чтобы противник не мог его уничтожить. И за счет этого можно увеличить количество средств, чтобы улучшить наши способности.



Дмитрий "Перун" Филатов / Фото 1-го отдельного штурмового полка

Есть много направлений, где можно работать. Те же производители FPV-дронов нуждаются в работниках, которых нельзя собрать на одном большом заводе, потому что есть угроза уничтожения. Децентрализация производственных мощностей сделает нас настолько сильными, что враг никогда не сможет нас уничтожить. И это те аспекты, над которыми стоит работать.

Так же люди, которые работают в ІТ-сфере должны участвовать в разработках, которые улучшат наши способности. Работать надо над активной защитой бронетехники, чтобы ту технику европейских и американских образцов мы могли снова вывести на поле боя и иметь преимущество, чтобы нивелировать влияние FPV-дронов и БПЛА в целом. То есть здесь есть на самом деле над чем работать и необязательно идти в армию.