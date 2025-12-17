Скандал со "слитыми интимными фото": в Офисе генпрокурора ответили на обвинения Шабунина
- Офис генпрокурора отрицает причастность к распространению интимных фото активиста Шабунина и отмечает соблюдение тайны досудебного расследования.
- На данный момент заявления от потерпевшего нет.
Органы прокуратуры не имеют никакого отношения к распространению фотоматериалов общественного активиста в публичном пространстве. В то же время там говорят, что любые попытки манипуляции с материалами следствия недопустимы.
Об этом сообщили 24 Каналу в Офисе генпрокурора. В органе придерживаются тайны досудебного расследования.
Смотрите также И "корчи", и премиум: журналист рассказал детали расследования о торговле гуманитарными авто
Как в Офисе генерального прокурора комментируют обвинения Шабунина?
Офис генпрокурора реагирует на все возможные обвинения, однако в случае установления фактов, которые будут свидетельствовать о неправомерном использовании материалов досудебного расследования, таким действиям предоставят надлежащую правовую оценку.
Также в ведомстве добавили, что если распространенные фото не имеют отношения к материалам уголовного производства. Но если тот, кто их распространил, нарушил неприкосновенность частной жизни, то расследовать эти действия можно только после заявления потерпевшего. Сейчас в ОГП его нет.
В Офисе подозревают, что безосновательные обвинения – это кампания против ведомства.
В то же время публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основываются на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института, – сообщил наш источник.
Прокуратура со своей стороны отмечает, что не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения.
Что предшествовало?
На днях активист и руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что работники ГБР и Офиса генерального прокурора, которые проводили у него обыски еще в июле, якобы выложили в сеть его интимные фото, которые украли с телефона.
Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский в частности виноват в том, что ведомства якобы позволяют себе такое делать во время работы.
Ранее активист-антикоррупционер заявлял, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко и директор ГБР Алексей Сухачев являются "ключевыми фигурами в уничтожении НАБУ и САП".