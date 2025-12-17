Укр Рус
17 декабря, 13:19
Обновлено - 13:57, 17 декабря

Скандал со "слитыми интимными фото": в Офисе генпрокурора ответили на обвинения Шабунина

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Офис генпрокурора отрицает причастность к распространению интимных фото активиста Шабунина и отмечает соблюдение тайны досудебного расследования.
  • На данный момент заявления от потерпевшего нет.

Органы прокуратуры не имеют никакого отношения к распространению фотоматериалов общественного активиста в публичном пространстве. В то же время там говорят, что любые попытки манипуляции с материалами следствия недопустимы.

Об этом сообщили 24 Каналу в Офисе генпрокурора. В органе придерживаются тайны досудебного расследования.

Как в Офисе генерального прокурора комментируют обвинения Шабунина?

Офис генпрокурора реагирует на все возможные обвинения, однако в случае установления фактов, которые будут свидетельствовать о неправомерном использовании материалов досудебного расследования, таким действиям предоставят надлежащую правовую оценку.

Также в ведомстве добавили, что если распространенные фото не имеют отношения к материалам уголовного производства. Но если тот, кто их распространил, нарушил неприкосновенность частной жизни, то расследовать эти действия можно только после заявления потерпевшего. Сейчас в ОГП его нет. 

В Офисе подозревают, что безосновательные обвинения – это кампания против ведомства.

В то же время публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основываются на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института, – сообщил наш источник.

Прокуратура со своей стороны отмечает, что не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения.

Что предшествовало?

  • На днях активист и руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что работники ГБР и Офиса генерального прокурора, которые проводили у него обыски еще в июле, якобы выложили в сеть его интимные фото, которые украли с телефона.

  • Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский в частности виноват в том, что ведомства якобы позволяют себе такое делать во время работы.

  • Ранее активист-антикоррупционер заявлял, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко и директор ГБР Алексей Сухачев являются "ключевыми фигурами в уничтожении НАБУ и САП".