Скандал со "слитыми интимными фото": в Офисе генпрокурора ответили на обвинения Шабунина

Органы прокуратуры не имеют никакого отношения к распространению фотоматериалов общественного активиста в публичном пространстве. В то же время там говорят, что любые попытки манипуляции с материалами следствия недопустимы.

Об этом сообщили 24 Каналу в Офисе генпрокурора. В органе придерживаются тайны досудебного расследования.

Как в Офисе генерального прокурора комментируют обвинения Шабунина?

Офис генпрокурора реагирует на все возможные обвинения, однако в случае установления фактов, которые будут свидетельствовать о неправомерном использовании материалов досудебного расследования, таким действиям предоставят надлежащую правовую оценку.

Также в ведомстве добавили, что если распространенные фото не имеют отношения к материалам уголовного производства. Но если тот, кто их распространил, нарушил неприкосновенность частной жизни, то расследовать эти действия можно только после заявления потерпевшего. Сейчас в ОГП его нет.



В Офисе подозревают, что безосновательные обвинения – это кампания против ведомства.

В то же время публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основываются на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института, – сообщил наш источник.

Прокуратура со своей стороны отмечает, что не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения.

Что предшествовало?