Скандал зі "злитими інтимними фото": в Офісі генпрокурора відповіли на звинувачення Шабуніна

Органи прокуратури не мають жодного відношення до поширення фотоматеріалів громадського активіста Віталія Шабуніна в публічному просторі. Водночас там кажуть, що будь-які спроби маніпуляції із матеріалами слідства є неприпустимими.

Про це повідомили 24 Каналу в Офісі генпрокурора. В органі дотримуються таємниці досудового розслідування.

Як в Офісі генерального прокурора коментують звинувачення Шабуніна?

Офіс генпрокурора реагує на всі можливі звинувачення, однак у разі встановлення фактів, які свідчитимуть про неправомірне використання матеріалів досудового розслідування, таким діям нададуть належну правову оцінку.

Також у відомстві додали, що якщо поширені фото не мають відношення до матеріалів кримінального провадження. Але якщо той, хто їх поширив, порушив недоторканність приватного життя, то розслідувати ці дії можна лише після заяви потерпілого. Наразі в ОГП її немає.



В Офісі підозрюють, що безпідставні звинувачення – це кампанія проти відомства.

Водночас публічні спроби безпідставно пов’язати органи прокуратури з несанкціонованим поширенням інформації з матеріалів кримінального провадження не ґрунтуються на фактах та мають ознаки умисної дискредитації інституції, – повідомило наше джерело.

Прокуратура зі свого боку зазначає, що не бере участі в інформаційних кампаніях і не коментує припущення.

Що передувало?