В ВСУ такие не нужны, – военный отреагировал на скандал с вечеринками, где издевались над девушками

Украинцев возмутил новый скандал – парни из Ивано-Франковска приехали в Киев, где устроили вечеринку и издевались над девушками. Правоохранители уже посетили с визитом юношей. В результате двум молодым людям вручили подозрения, а остальным – повестки.

На этот скандал отреагировал в эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что ему очень "больно" от таких новостей.

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Боец ВСУ обратился к пострадавшим девушкам

"Я призываю пострадавших девушек и их родителей – напишите заявления в полицию. Это не стыдно, это акт установления справедливости, чтобы больше ни одну девушку так не могли обидеть", – высказался Федоренко.

А их родителей военный ВСУ призвал поддержать дочерей. "Это ваши дети, вы должны им доверять и объяснять, что мир жесток", – добавил он.

В ВСУ такие не нужны

Боец ВСУ считает, что этих ребят должны посадить в тюрьму на долгие годы.

Плохо, что у нас в государстве нет такого наказания как химическая кастрация, чтобы другие этого не делали. В войсках б*дло и воры не нужны, войска – это элита, которая защищает наше государство,

– заявил Федоренко.

Химическая кастрация проводится путем введения в организм специальных препаратов, которые угнетают выработку половых гормонов, способствуют снижению полового влечения и половой активности и исключают возможность осуществления полового акта. Химическая кастрация может применяться в качестве наказания за половые преступления, чаще всего педофилии, но может также применяться для насильников-рецидивистов. Отметим, что в Украине это не предусмотрено законодательством.

Военный эмоционально продолжил и подчеркнул, что из-за этого "внутри бурлит". "Таких людей нужно наказывать, согласно законодательству", – подытожил он.

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Что известно об этом скандале: коротко