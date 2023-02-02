У ЗСУ такі не потрібні, – військовий відреагував на скандал з вечірками, де знущалися з дівчат
Українців обурив новий скандал – парубки з Івано-Франківська приїхали в Київ, де влаштували вечірки і знущалися з дівчат. Правоохоронці вже навідалися з візитом до юнаків. В результаті двом молодикам вручили підозри, а решті – повістки.
На цей скандал відреагував в ефірі 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко. Він наголосив, що йому дуже "болить" від таких новин.
Важливо Доводили дівчат до непритомності й користувались цим, – слідство про скандал з вечіркою у Києві
Боєць ЗСУ звернувся до постраждалих дівчат
"Я закликаю постраждалих дівчат та їхніх батьків – напишіть заяви в поліцію. Це не є соромно, це акт встановлення справедливості, щоб більше жодну дівчину так не могли образити", – висловився Федоренко.
А їхніх батьків військовий ЗСУ закликав підтримати доньок. "Це ваші діти, ви маєте їм довіряти та пояснювати, що світ жорстокий", – додав він.
У ЗСУ такі не потрібні
Боєць ЗСУ вважає, що цих хлопців мають посадити до в'язниці на довгі роки.
Погано, що в нас в державі немає такого покарання, як хімічна кастрація, щоб інші цього не робили. У війська б*дло та злодії не потрібні, війська – це еліта, яка захищає нашу державу,
– заявив Федоренко.
Військовий емоційно продовжив й наголосив, що через це "всередині бурлить". "Таких людей треба карати, згідно із законодавством", – підсумував він.
Федоренко відреагував на скандал та розповів про ситуацію на фронтах: відео
Що відомо про цей скандал: коротко
- 1 лютого Нацполіція заявила, що провела обшуки в організаторів "п'яних вечірок". Правоохоронці заявили, що почали відпрацювання, як тільки у мережі з'явились фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь, кривдять та принижують дівчат.
- Відомо, що група хлопців приїхала з Івано-Франківська. Їм орієнтовно по 20 років. Вони накачували дівчат алкоголем та, ймовірно, снодійним. Після цього показували їх оголених і непритомних на камеру та розказували, що нібито саме дівчата є легковажними та непристойними. Детальніше про цю моторошну історію читайте за посиланням.
- За даними слідства, підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі дівчат для подальшого розповсюдження. Вони орендували квартиру у столиці. Туди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану і, користуючись безпорадним станом жінок, здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все на телефони.
- Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
- Правоохоронці уже розпочали кримінальне провадження стосовно цих юнаків. Двом особам вручили підозру, ще 6 хлопцям поліцейські вручили повістки.