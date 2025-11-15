Цифры шокируют: Россия за 2025 год хочет изготовить 120 тысяч КАБов и 70 тысяч БпЛА

Россия до конца 2025 года планирует изготовить не менее 120 тысяч КАБов, в том числе –500 дальнобойных бомб. В планах оккупантов также 70 тысяч беспилотников, в том числе 30 тысяч копий иранских "Шахедов".

Оборонные заводы работают круглосуточно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя ГУР Вадима Скибицкого для Reuters.

Что говорят в ГУР о планах России на КАБы и "Шахеды"?

Скибицкий рассказал, что за октябрь Россия атаковала Украину в среднем 170 КАБами в день. А вот сейчас количество выпущенных бомб выросло до 200 – 250 единиц в сутки.

Подавляющее их большинство – это обычные КАБы, которые преодолевают расстояние до 90 километров.

Впрочем, Россия активно работает над бомбами с реактивным двигателем, которые могут лететь на расстояние до 200 километров. В планах также модернизировать их так, чтобы они могли пролетать до 400 километров для атак еще большего количества украинских городов и поселков без использования ракет.

Их можно сбить, но количество этих авиабомб, произведенных в России огромное. Это угроза. Угроза, которая потребует от нас соответствующей реакции,

– сказал Скибицкий.

Кроме КАБов, россияне продолжают изготавливать беспилотники для атак на объекты энергетики и инфраструктуры. Представитель ГУР отметил, что не стоит ожидать, что такие теракты приостановятся – их будет становиться все больше и больше.

"Они начинали с 30 беспилотников в месяц, теперь 30 могут летать к одной цели. Они точно хотят нас сломать. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", – добавил он.

Скибицкий также отметил, что это является одним из инструментов давления на Украину, чтобы она заняла более сговорчивую позицию в возможных мирных переговорах.

