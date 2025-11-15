Цифри шокують: Росія за 2025 хоче виготовити 120 тисяч КАБів та 70 тисяч БпЛА

Росія до кінця 2025 року планує виготовити не менше 120 тисяч КАБів, у тому числі – 500 далекобійних бомб. У планах окупантів також 70 тисяч безпілотників, зокрема 30 тисяч – копії іранських "Шахедів".

Оборонні заводи працюють цілодобово. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю заступника керівника ГУР Вадима Скібіцького для Reuters.

Що кажуть у ГУР про плани Росії на КАБи та "Шахеди"?

Скібіцький розповів, що за жовтень Росія атакувала Україну в середньому 170 КАБами за день. А от наразі кількість випущених бомб зросла до 200 – 250 одиниць на добу.

Переважна їхня більшість – це звичайні КАБи, які долають відстань до 90 кілометрів.

Втім, Росія активно працює над бомбами з реактивним двигуном, які можуть летіти на відстань до 200 кілометрів. У планах також модернізувати їх так, аби вони могли пролітати до 400 кілометрів для атак ще більшої кількості українських міст і селищ без використання ракет.

Їх можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у Росії величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції,

– сказав Скібіцький.

Окрім КАБів, росіяни продовжують виготовляти безпілотники для атак на об'єкти енергетики та інфраструктури. Представник ГУР наголосив, що не варто очікувати, що такі теракти призупиняться – їх ставатиме все більше та більше.

"Вони починали з 30 безпілотників на місяць, тепер 30 можуть літати до однієї цілі. Вони точно хочуть нас зламати. Це дестабілізує внутрішню ситуацію", – додав він.

Скібіцький також зауважив, що це є одним з інструментів тиску на Україну, щоб вона зайняла більш поступливу позицію у можливих мирних переговорах.

