ЦИК Молдовы определила, сколько мандатов в парламенте получит партия Санду

19 июля 2021 , 15:23
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Newsmaker

На парламентских выборах, которые прошли в Молдове 11 июля, большинство голосов получила партия действующего президента страны Майи Санду "Действие и солидарность". Всего в парламент прошли 3 партии.

Центральная избирательная комиссия 19 июля распределила мандаты депутатов между политическими силами, которые преодолели избирательный порог.

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Как распределили мандаты

  • 63 мандата получили депутаты партии "Действие и солидарность",
  • 32 – предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ),
  • 6 – партия "Шор".

Заметим, что партия Майи Санду набрала 52,8% голосов, тогда как ПСРМ-ПКРМ и "Шор" 27,17% и 5,74% соответственно. Остальные партии не преодолели избирательный порог.


Партия Санду получает монобольшинство в парламенте / Инфографика 24 канала

Теперь Конституционный суд Молдовы должен признать результаты выборов. Это произойдет в течение 10 дней после получения документов от ЦИК, но не раньше, чем будут рассмотрены судебные споры, связанные с выборами.

Что этому предшествовало

  • 28 апреля президент Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы в Молдове. Это было одним из ее обещаний перед президентскими выборами.
  • Экс-глава страны Игорь Додон, который известен своими пророссийскими взглядами, выступал против этого решения.
Автор: Альона Захарова