Центральная избирательная комиссия 19 июля распределила мандаты депутатов между политическими силами, которые преодолели избирательный порог.

Важно Недобрали 100 тысяч голосов, – политолог объяснил, почему коммунисты проиграли выборы в Молдове

Как распределили мандаты

  • 63 мандата получили депутаты партии "Действие и солидарность",
  • 32 – предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ),
  • 6 – партия "Шор".

Заметим, что партия Майи Санду набрала 52,8% голосов, тогда как ПСРМ-ПКРМ и "Шор" 27,17% и 5,74% соответственно. Остальные партии не преодолели избирательный порог.

Партія Санду отримує монобільшість на парламентських виборах у Молдові / Інфографіка 24 каналу
Партия Санду получает монобольшинство в парламенте / Инфографика 24 канала

Теперь Конституционный суд Молдовы должен признать результаты выборов. Это произойдет в течение 10 дней после получения документов от ЦИК, но не раньше, чем будут рассмотрены судебные споры, связанные с выборами.

Что этому предшествовало

  • 28 апреля президент Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы в Молдове. Это было одним из ее обещаний перед президентскими выборами.
  • Экс-глава страны Игорь Додон, который известен своими пророссийскими взглядами, выступал против этого решения.