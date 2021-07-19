Центральная избирательная комиссия 19 июля распределила мандаты депутатов между политическими силами, которые преодолели избирательный порог.
Важно Недобрали 100 тысяч голосов, – политолог объяснил, почему коммунисты проиграли выборы в Молдове
Как распределили мандаты
- 63 мандата получили депутаты партии "Действие и солидарность",
- 32 – предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ),
- 6 – партия "Шор".
Заметим, что партия Майи Санду набрала 52,8% голосов, тогда как ПСРМ-ПКРМ и "Шор" 27,17% и 5,74% соответственно. Остальные партии не преодолели избирательный порог.
Партия Санду получает монобольшинство в парламенте / Инфографика 24 канала
Теперь Конституционный суд Молдовы должен признать результаты выборов. Это произойдет в течение 10 дней после получения документов от ЦИК, но не раньше, чем будут рассмотрены судебные споры, связанные с выборами.
Что этому предшествовало
- 28 апреля президент Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы в Молдове. Это было одним из ее обещаний перед президентскими выборами.
- Экс-глава страны Игорь Додон, который известен своими пророссийскими взглядами, выступал против этого решения.