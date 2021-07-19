Центральна виборча комісія 19 липня розподілила мандати депутатів між політичними силами, що подолали виборчий поріг.

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Як розподілили мандати

63 мандати отримали депутати партії "Дія і солідарність",

32 – передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ),

6 – партія "Шор".

Зауважимо, що партія Майї Санду набрала 52,8% голосів, тоді як ПСРМ-ПКРМ та "Шор" 27,17% та 5,74% відповідно. Решта партій не подолали виборчий поріг.



Партія Санду отримує монобільшість у парламенті / Інфографіка 24 каналу

Тепер Конституційному суду Молдови має визнати результати виборів. Це відбудеться протягом 10 днів після отримання документів від ЦВК, але не раніше, ніж будуть розглянуті судові суперечки, пов'язані з виборами.

Що цьому передувало