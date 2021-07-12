Проросійські сили сподівалися на запас електорату у Придністров'ї. Однак блок Партії комуністів та соціалістів отримав лише 27% голосів. Про це в ефірі сказав експерт з міжнародної та внутрішньої політики Ігор Тишкевич.
До теми У Санду є проблема – кадрові питання, – аналітик про вибори у Молдові
Політолог зазначив, що загалом з Придністров'я взяли участь у виборах 28 тисяч осіб. Це один з найменших показників за останні роки.
Чи означає це поразку проросійських сил
Експерт додав, що комуністи сподівалися також і на Гагаузію. Проте напередодні виборів конфліктували з керівництвом автономії.
Через це місцева влада неактивно агітувала за своїх партнерів. Тому соціалісти та комуністи не добрали близько 100 тисяч голосів,
– пояснив Тишкевич.
Він зазначив, що час покаже, чи діятимуть в Молдові проросійські сили. Оскільки комуністи програли через низьку явку на виборах. Однак це шанс для проєвропейських сил.
Ігор Тишкевич про вибори в Молдові: дивіться відео
Що відомо про вибори в Молдові
- Майя Санду розпустила парламент 28 квітня.
- Дострокові парламентські вибори відбулися у Молдові 11 липня. Перемогла партія "Дія та солідарність" президентки Майї Санду.
- На тлі монобільшості у Молдови можуть змінитися відносини з Україною.
- Проросійський колишній президент Молдови Ігор Додон вважає Молдову "захопленою державою".