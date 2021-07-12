Однако блок Партии коммунистов и социалистов получил лишь 27% голосов. Об этом в эфире сказал эксперт по международной и внутренней политике Игорь Тышкевич.

К теме У Санду есть проблема – кадровые вопросы, – аналитик о выборах в Молдове

Политолог отметил, что в целом из Приднестровья приняли участие в выборах 28 тысяч человек. Это один из самых маленьких показателей за последние годы.

Означает ли это поражение пророссийских сил

Эксперт добавил, что коммунисты надеялись также и на Гагаузию. Однако накануне выборов конфликтовали с руководством автономии.

Из-за этого местная власть неактивно агитировала за своих партнеров. Поэтому социалисты и коммунисты недобрали около 100 тысяч голосов,

– объяснил Тышкевич.

Он отметил, что время покажет, будут ли действовать в Молдове пророссийские силы. Поскольку коммунисты проиграли из-за низкой явки на выборах. Однако это шанс для проевропейских сил.

Игорь Тышкевич о выборах в Молдове: смотрите видео

Что известно о выборах в Молдове