Однако блок Партии коммунистов и социалистов получил лишь 27% голосов. Об этом в эфире сказал эксперт по международной и внутренней политике Игорь Тышкевич.
К теме У Санду есть проблема – кадровые вопросы, – аналитик о выборах в Молдове
Политолог отметил, что в целом из Приднестровья приняли участие в выборах 28 тысяч человек. Это один из самых маленьких показателей за последние годы.
Означает ли это поражение пророссийских сил
Эксперт добавил, что коммунисты надеялись также и на Гагаузию. Однако накануне выборов конфликтовали с руководством автономии.
Из-за этого местная власть неактивно агитировала за своих партнеров. Поэтому социалисты и коммунисты недобрали около 100 тысяч голосов,
– объяснил Тышкевич.
Он отметил, что время покажет, будут ли действовать в Молдове пророссийские силы. Поскольку коммунисты проиграли из-за низкой явки на выборах. Однако это шанс для проевропейских сил.
Игорь Тышкевич о выборах в Молдове: смотрите видео
Что известно о выборах в Молдове
- Майя Санду распустила парламент 28 апреля.
- Досрочные парламентские выборы состоялись в Молдове 11 июля. Победила партия "Действие и солидарность" президента Майи Санду.
- На фоне монобольшинства в Молдове могут измениться отношения с Украиной.
- Пророссийский бывший президент Молдовы Игорь Додон считает Молдову "захваченным государством".