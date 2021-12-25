Сколько украинцев уже вакцинировано и какими препаратами

За сутки 24 декабря еще 117 222 человека вакцинировали от коронавируса. Всего полностью привили почти 43% взрослых украинцев.

Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек. Дополнительную дозу получили 529 человек.

Актуально COVID-19 в Украине заболело меньше людей, чем за вчера, но госпитализаций больше

Следует отметить, что в качестве ревакцинальной дозы получили 367 человек. В Украине она была введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.

Общие темпы вакцинации

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

С начала вакцинальной кампании привили 14 563 975 человек, из них:

получили первую дозу – 14 563 973 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека;

получили дополнительную дозу – 1 811 человек;

ревакцинальную дозу – 367 человек.

В общей сложности проведено 27 918 454 прививки (это суммарное количество всех вакцинаций в целом).

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,

Coronavac – 4 758 634,

AstraZeneca – 1 616 692,

Moderna – 1 455 862,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– в очередной раз отметили в Минздраве.

Готова ли бустерная вакцинация для всех

Виктор Ляшко неоднократно заявлял, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины, как технически, так и по количеству вакцин.

Также в Минздраве предположили, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине.

Ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через 9 месяцев после завершения основного курса вакцинации.



Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

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Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.