Через сколько времени можно получить третью дозу

Бустерную прививку против коронавируса можно будет получить через полгода после второй прививки.

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Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19,
– говорится в сообщении.

Какими вакцинами будут делать дополнительную прививку

Бустерные прививки будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Какие изменения будут в сертификате вакцинации

Кроме того, в Минздраве также рассказали, что генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Бустерная вакцинация действует и для групп с ослабленным иммунитетом

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