Через скільки часу можна тримати третю дозу
Бустерне щеплення проти коронавірусу можна буде отримати через півроку після другого щеплення.
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Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19,
– йдеться у повідомленні.
Якими вакцинами робитимуть додаткове щеплення
Бустерне щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.
Які зміни будуть у сертифікаті вакцинації
Крім того, у МОЗ також розповіли, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.
Бустерна вакцинація діє й для груп з ослабленим імунітетом
- Раніше додаткову дозу щеплення у МОЗ рекомендували для людей, які мають важкі супутні захворювання, тим, у кого міг не сформуватися належний імунний захист. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.
- Віктор Ляшко неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.
- Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.
- Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.
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