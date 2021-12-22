Через скільки часу можна тримати третю дозу

Бустерне щеплення проти коронавірусу можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

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Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19,
– йдеться у повідомленні.

Якими вакцинами робитимуть додаткове щеплення

Бустерне щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

Які зміни будуть у сертифікаті вакцинації

Крім того, у МОЗ також розповіли, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

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