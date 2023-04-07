Стало неожиданностью: как мальчик с видео "Скоро уже будет Пасха" реагирует на популярность

Недавно сеть всколыхнуло видео 5-летнего Матвея из семьи фермеров Черкасской области. Его реклама мясных изделий к Пасхе тронула многих и стала вирусной в тиктоке.

Речь мальчика стала даже настоящим хитом, над которым поработали известные Мюсли UA.

"Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте" – продекламировал Матвей на видео.

Следует заметить, что за короткое время ролик набрал уже 10 миллионов просмотров.

Интересно Скоро уже будет Пасха: как Дорофеева, Тарабарова с детьми и военные "виснут" под тренд тиктока

Как появилось вирусное видео

Папа Матвея Владимир рассказал, что им очень понравилась полная версия ремикса от Мюсли UA.

У меня в голове сегодня целый день играет эта мелодия. Сын очень любит их слушать. Мы были бы счастливы принять участие и в следующих треках и запланировать новую коллабу,

– отметил мужчина.

По его словам, в день записи видео семья пошла сажать огород. Владимир, как обычно, снимал видео для своего ютюб-канала.

"Камера была включена, и я говорю Матвею: "Пойди, поболтай в камеру, скажи, что скоро Пасха и пусть люди покупают мясо", поскольку у меня бизнес по мясной продукции. Малый побежал и импровизировал этакий стишок. Затем, когда я монтировал видео, нашел этот кусочек и решил опубликовать его в TikTok", – добавил папа мальчика.

Смотрите ремикс на фразы Матвея от Мюсли UA

Заметьте Скоро Пасха, заказывайте колбаску: сеть умилил маленький фермер

Матвей спокойно реагирует на популярность

Владимир ожидал, что видео понравится аудитории, но не думал, что оно будет вирусным.

Это стало полной неожиданностью. Да, Матвей знает (о виральности видео – 24 Канал), но он к этому относится совершенно спокойно. Для него в популярности нет ничего особенного. Все соседи и друзья тоже знают о нас, подписаны на мой канал и радуются за наши успехи,

– отметил мужчина.

Он добавил, что планирует и дальше снимать Матвея в своих роликах. Уже давно этим занимается.

"Я планирую продолжать развивать свой канал, делать еще больше видео. Мне это нравится, это мое хобби. И Матвею очень нравится тоже", – подытожил папа мальчика.

Мюсли UA также прокомментировали успех этой коллаборации. Хитмейкеры не остановились только на треке, а представили еще и отдельную видеоработу.

"Трек "Скоро Будет Пасха" появился спонтанно и легко. С того момента, как мы увидели видео маленького парня Матвея Бруса и до релиза в тикток прошло меньше суток. С такой же легкостью #СБП разорвал тикток и заставил нас задуматься над полной версией этого трека", – рассказали в Мюсли UA.

Там добавили, что трек "Скоро Будет Пасха" получился действительно вирусным, ведь даже маленькие аккаунты собирали и собирают под него миллионные просмотры. К настоящему времени пользователи сняли уже более 135 тысяч видео под этот звук. Именно поэтому, делая клип, контентмейкеры решили использовать тиктоки украинцев.