Маленький мальчик Матвей Брус дал свои рекомендации по пасхальному меню. 24 Канал сообщает, как юный фермер покорил сердца украинцев

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Скоро уже будет Пасха

На видео мальчик Матвей обращается к украинцам и рекомендует совершить мясные покупки перед Пасхой.

Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте,

– посоветовал юный фермер.

Матвей Брус советует украинцам позаботиться о меню на Пасху: смотрите видео

Как оказалось, семья мальчика живет в Киеве, занимается переработкой и продажей мяса. Отец мальчика активно ведет собственный ютуб-канал, на котором рассказывает о приготовлении разных блюд, а также кое-что рассказывает о технике.

Титок семья ведет не так активно, однако опубликовав видео с маленьким сыном – попали в тренды. За неделю видео просмотрели почти 8 миллионов раз и более 500 тысяч пользователей его понравились.

В комментариях под видео украинцы в шутку отметили, что ребенок станет отличным маркетологом, а некоторые даже хотят заказать рекламу у Матвея. Вот что пишут пользователи:

"Бог маркетинга";

"Я уже мысленно достаю деньги из кошелька, чтобы купить у него";

"Лучшая реклама";

"Можно ли у вас заказать рекламу спаржи";

"Новая звезда Тиктока".

Кроме того, украинцы превратили это видео в настоящий мем. Исполнитель Мюсли UA записал из обращения ребенка трек, который в считанные дни превратился в хит и захватил тренды Тиктока.

Трек от Мюсли UA с Матвеем до Пасхи: смотрите видео

Пользователи соцсети присоединились к тренду

Украинцам очень понравился этот трек – только через 3 дня он собрал более 500 тысяч просмотров, а с этим звуком создали сотни тысяч видео. Под трендовую песню начали записывать тиктоки даже военные.

Украинские военнослужащие присоединились к тренду: смотрите видео

Военные в трендах Тиктока: смотрите видео

Украинцы снимают своих животных под трендовый звук: смотрите видео

Маленькие украинцы покоряют сеть

Недавно пользователей Тиктока покорил маленький мальчик из Краматорска. 2-летний Ярослав в магазине услышал гимн Украины и начал подпевать.

Мать маленького патриота в сети опубликовала видео, как ее сын усердно исполняет гимн своей страны. Пользователи Тиктока умилились от увиденного, многие из них благодарили родителей за достойное воспитание ребенка.

Видео собрало более сотни тысяч лайков и более 700 тысяч просмотров, а в адрес 2-летнего Ярослава поступило тысячи комплиментов и наилучших пожеланий.