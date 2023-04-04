Маленький хлопчик Матвій Брус дав свої рекомендації щодо великоднього меню. 24 Канал повідомляє, як юний фермер підкорив серця українців.

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Скоро вже буде Пасха

На відео хлопчик Матвій звертається до українців та рекомендує зробити м'ясні покупки перед Великоднем.

Скоро вже буде Пасха, тож замовляйте м'ясо і ковбасу, і сардельки, і курочку. Все те, що є домашнє, замовляйте,

– порадив юний фермер.

Матвій Брус радить українцям подбати про меню на Великдень: дивіться відео

Як виявилося, сім'я хлопчика живе у Києві, займається перероблюванням та продажем м'яса. Батько хлопчика активно веде власний ютуб-канал, на якому розповідає про приготування різних страв, а також дещо розповідає про техніку.

Тікток сім'я веде не так активно, проте, опублікувавши відео з маленьким сином – потрапили у тренди. За тиждень відео переглянули майже 8 мільйонів разів та понад 500 тисяч користувачів уподобали його.

У коментарях під відео українці жартома відзначили, що дитина стане чудовим маркетологом, а деякі – навіть хочуть замовити рекламу в Матвія. Ось що пишуть користувачі:

"Бог маркетингу";

"Я вже подумки дістаю гроші з гаманця, щоб купити у нього";

"Найкраща реклама";

"Чи можна у вас замовити рекламу спаржі";

"Нова зірка Тіктока".

Окрім того, українці перетворили це відео на справжній мем. Виконавець Мюслі UA записав зі звернення дитини трек, який за лічені дні перетворився на хіт і захопив тренди Тіктока.

Трек від Мюслі UA з Матвієм до Великодня: дивіться відео

Користувачі соцмережі долучилися до тренду

Українцям дуже сподобався цей трек – лише за 3 дні він зібрав понад 500 тисяч переглядів, а з цим звуком створили сотні тисяч відео. Під трендову пісню почали записувати тікток навіть військові.

Українські військовослужбовці долучилися до тренду: дивіться відео

Військові у трендах Тіктока: дивіться відео

Українці знімають своїх тварин під трендовий звук: дивіться відео

Маленькі українці підкорюють мережу

Нещодавно користувачів Тіктока підкорив маленький хлопчик з Краматорська. 2-річний Ярослав у магазині почув гімн України й почав підспівувати.

Мати маленького патріота в мережі опублікувала відео, як її син старанно виконує гімн своєї країни. Користувачі Тіктока розчулилися від побаченого, багато з них дякували батькам за гідне виховання дитини.

Відео зібрало більше сотні тисяч лайків та понад 700 тисяч переглядів, а на адресу 2-річного Ярослава надійшло тисячі компліментів та найкращих побажань.