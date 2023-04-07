Стало несподіванкою: як хлопчик з вірусного відео "Скоро вже буде Пасха" реагує на популярність

Нещодавно мережу сколихнуло відео 5-річного Матвія з родини фермерів на Черкащині. Його реклама м'ясних виробів до Великодня зворушила багатьох і стала вірусною у тіктоці.

Промова хлопчика навіть стала справжнім хітом, над яким попрацювали відомі Мюслі UA.

"Скоро вже буде Пасха, тож замовляйте м’ясо і ковбасу, і сардельки, і курочку. Все те, що є домашнє, замовляйте" – продекламував Матвій на відео.

Варто зауважити, що за короткий час ролик набрав вже 10 мільйонів переглядів.

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Як з'явилося вірусне відео

Тато Матвія Володимир розповів, що їм дуже сподобалася повна версія реміксу від Мюслі UA.

У мене в голові сьогодні цілий день грає ця мелодія. Син дуже любить їх слухати. Ми були б щасливі взяти участь і в наступних треках і запланувати нову колабу,

– зазначив чоловік.

За його словами, у день запису відео родина пішла садити город. Володимир, як зазвичай, знімав відео для свого ютюб-каналу.

"Камера була ввімкнена, і я кажу Матвію: "Піди, побалакай в камеру, скажи, що скоро Пасха і нехай люди купують м’ясо", оскільки в мене бізнес з м’ясної продукції. Малий побіг і зімпровізував отакий віршик. Потім, коли я монтував відео, знайшов цей шматочок і вирішив опублікувати його в TikTok", – додав тато хлопчика.

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Матвій спокійно реагує на популярність

Володимир очікував, що відео сподобається аудиторії, але не думав, що воно буде вірусним.

Це стало цілковитою несподіванкою. Так, Матвій знає (про віральність відео – 24 Канал), але він до цього ставиться абсолютно спокійно. Для нього в популярності немає нічого особливого. Всі сусіди й друзі теж знають про нас, підписані на мій канал і радіють за наші успіхи,

– зазначив чоловік.

Він додав, що планує й надалі знімати Матвія у своїх роликах. Адже вже давно цим займається.

"Я планую продовжувати розвивати свій канал, робити ще більше відео. Мені це подобається, це моє хобі. І Матвію дуже подобається теж", – підсумував тато хлопчика.

Мюслі UA також прокоментували успіх цієї колаборації. Хітмейкери не зупинилися лише на треку, а презентували ще й окрему відеороботу.

"Трек "Скоро Буде Пасха" з'явився спонтанно і легко. Від того моменту, як ми побачили відео маленького хлопця Матвія Бруса і до релізу в тікток минула менш як доба. З такою ж легкістю #СБП розірвав тікток і змусив нас замислитися над повною версією цього треку", – розповіли в Мюслі UA.

Там додали, що трек "Скоро Буде Пасха" вийшов дійсно вірусним, адже навіть маленькі акаунти збирали й збирають під нього мільйонні перегляди. На цей час користувачі зняли вже більше ніж 135 тисяч відео під цей звук. Саме тому, роблячи кліп, контентмейкери вирішили використати тіктоки українців.