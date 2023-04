4 сценария войны, гибель президентов и удар по Кремлю: NYT проанализировал "слитый документ"

В течение нескольких дней общественность взбудоражена "слитыми документами" Пентагона. Среди них якобы были 4 сценария хода войны. И их уже успели проанализировать журналисты.

Согласно документам, находящимся в распоряжении журналистов, существует четыре сценария войны. Один из них предусматривает удар нашего государства по Кремлю.

Четыре сценария "диких карт"

Итак, гипотетические сценарии охватывают:

смерть кровавого диктатора Владимира Путина, смерть главы украинского государства Владимира Зеленского, смены руководства вооруженных сил России и удар Украины по Кремлю.

Согласно "слитому документу", война, скорее всего, не закончится скоро, а будет затяжной. Он также описывает, как каждый из возможных сценариев "дикой карты" может гипотетически привести к эскалации в Украине, завершению войны путем переговоров или просто не иметь существенного влияния на траекторию войны.

Как отмечают журналисты The New York Times, у документа есть отметка "RELIDO". Это означает, что определенные чиновники принимают решение об обнародовании информации в нем. К примеру, иностранным партнерам. Также стоит отметить, что он датирован 24 февраля и имеет отметку "ONE YEAR". Это демонстрирует, что анализ проводили спустя год после полномасштабного вторжения.

Интересно, что в документе не определяют, какой из сценариев наиболее вероятен. Только описывают, какими могут быть последствия каждого из них.

Что будет в случае атаки по Кремлю

Аналитики определили целый ряд потенциальных последствий такого жеста. Он может стать причиной эскалации. В таком случае Путин может объявить полномасштабную мобилизацию, а также может рассмотреть использование тактического ядерного оружия. Или страх россиян может заставить его пойти на переговоры.

В то же время страх удара по Кремлю – одна из причин, почему США не спешат предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

Что касается остальных трех сценариев, журналисты издания их не расшифровали. Так что можно лишь предположить, что они будут предсказывать в случае, если воплотятся в жизнь.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что так называемые "слитые документы" – попытка Москвы сорвать контрнаступление ВСУ . По его мнению, это блеф разведки России. Между тем спикер ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что страна-агрессор делает все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Так что "слитые документы" могут быть очередной ИПСО врага.