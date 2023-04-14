Словакия запретила продажу и переработку украинского зерна: что произошло
Министерство сельского хозяйства Словакии распорядилось запретить обработку импортируемого из Украины зерна. Также под запрет попала продажа продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.
В Словакии приняли решение об ограничении после того, как в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, отправлявшейся на молотьбу, "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека".
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В украинском зерне обнаружили пестициды
"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки из Украины, которая уже хранится в Словакии", – отмечает министерство.
О результатах анализа партии украинского зерна Словакия уведомит все страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана. Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран Вышеградской четверки, а также Румынии и Болгарии на встрече 14 апреля.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно и зерновые продукты,
– подытоживается в заявлении без уточнения, на какой срок вводится ограничение.
Эксперты ООН по продовольствию и загрязнению окружающей среды в марте 2017 года заявили, что пестициды оказывают "катастрофическое влияние на окружающую среду, здоровье человека и общество в целом".
Украина останавливает экспорт зерна в Польшу
- Украина временно прекратит поставлять зерно Польше. Это связано с тем, что у соседней страны начались проблемы с ценами на внутреннем рынке.
- Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что украинская сторона выступила с предложением на время полностью прекратить поступление зерна в Польшу.
- Украинская сторона воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона.
- Продажа зерновых Польше будет производиться только в случае разрешения Варшавы.