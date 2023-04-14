Словакия запретила продажу и переработку украинского зерна: что произошло

Министерство сельского хозяйства Словакии распорядилось запретить обработку импортируемого из Украины зерна. Также под запрет попала продажа продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

В Словакии приняли решение об ограничении после того, как в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, отправлявшейся на молотьбу, "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека".

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В украинском зерне обнаружили пестициды

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки из Украины, которая уже хранится в Словакии", – отмечает министерство.

О результатах анализа партии украинского зерна Словакия уведомит все страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана. Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран Вышеградской четверки, а также Румынии и Болгарии на встрече 14 апреля.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно и зерновые продукты,

– подытоживается в заявлении без уточнения, на какой срок вводится ограничение.

Украина останавливает экспорт зерна в Польшу

Украина временно прекратит поставлять зерно Польше. Это связано с тем, что у соседней страны начались проблемы с ценами на внутреннем рынке.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что украинская сторона выступила с предложением на время полностью прекратить поступление зерна в Польшу.

Украинская сторона воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона.

Продажа зерновых Польше будет производиться только в случае разрешения Варшавы.

– это токсичные вещества, их соединения или смеси веществ химического или биологического происхождения, предназначенные для уничтожения, регуляции и прекращения развития вредных организмов, в результате которых поражаются растения, животные, люди.Эксперты ООН по продовольствию и загрязнению окружающей среды в марте 2017 года заявили, что пестициды оказывают "катастрофическое влияние на окружающую среду, здоровье человека и общество в целом".