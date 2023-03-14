24 Канал обратился к министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову за подтверждением. Однако, пока украинская сторона не комментировала, действительно ли "зерновое соглашение" продлено.

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Что заявили в России

14 марта российские СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщили, что соглашение продлено "на предварительных условиях".

"Условлено, что оно (соглашение об экспорте зерна) продлено на 60 дней. Вновь подтвержден его пакетный характер", – сказал Грушко.

По его словам, подтвержден ее пакетный характер и Россия якобы "упорно будет добиваться, чтобы все обязательства по зерновому соглашению выполнялись".

К слову, муртада Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично заявил, что "продление "зернового соглашения" на 60 дней – это жест доброй воли со стороны России, поскольку вторая ее часть, касающаяся России, до сих пор не выполнена".

Важно! Накануне Украина заявила, что такой срок является нарушением, потому что инициатива предусматривает продление минимум на 120 дней.

Консультации все еще продолжаются

В то же время Reuters со ссылкой на спикера ООН сообщает, что консультации со всеми сторонами все еще продолжаются.

В Минобороны Турции также заявили, что переговоры не завершились.

Что этому предшествовало