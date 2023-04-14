Словаччина заборонила продаж і переробку українського зерна: що сталося

Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна. Також під заборону потрапив продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

У Словаччині ухвалили рішення про обмеження після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".

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В українському зерні виявили пестициди

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – зазначає міністерство.

Про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі 14 квітня.

Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти,

– підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.

Україна зупиняє експорт зерна до Польщі

Україна тимчасово припинить постачати зерно Польщі. Це пов'язано з тим, що у сусідньої країни почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що українська сторона виступила з пропозицією на деякий час повністю припинити надходження зерна до Польщі.

Українська сторона утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі до нового сезону.

Продаж зернових Польщі відбуватиметься лише у разі дозволу Варшави.

– це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди.Експерти ООН з питань продовольства і забруднення навколишнього середовища у березні 2017 року заявили, що пестициди спричиняють "катастрофічний вплив на довкілля, здоров'я людини та суспільство в цілому".