Словаччина заборонила продаж і переробку українського зерна: що сталося
Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна. Також під заборону потрапив продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.
У Словаччині ухвалили рішення про обмеження після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".
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В українському зерні виявили пестициди
"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – зазначає міністерство.
Про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі 14 квітня.
Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти,
– підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.
Експерти ООН з питань продовольства і забруднення навколишнього середовища у березні 2017 року заявили, що пестициди спричиняють "катастрофічний вплив на довкілля, здоров'я людини та суспільство в цілому".
Україна зупиняє експорт зерна до Польщі
- Україна тимчасово припинить постачати зерно Польщі. Це пов'язано з тим, що у сусідньої країни почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку.
- Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що українська сторона виступила з пропозицією на деякий час повністю припинити надходження зерна до Польщі.
- Українська сторона утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі до нового сезону.
- Продаж зернових Польщі відбуватиметься лише у разі дозволу Варшави.