Деталі повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Він наголосив, що про транзит наразі не мовиться. Це дуже уважно контролюватимуть.

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Польський міністр зазначив, що українська сторона виступила з пропозицією на деякий час повністю припинити надходження зерна до Польщі. Він подякував Україні за готовність разом розв'язувати проблему, що виникла на польському ринку зерна.

Сольський уточнив, що українська сторона утримається від експорту:

пшениці,

кукурудзи,

ріпаку та насіння соняшнику до Польщі до нового сезону.

Продаж зернових Польщі відбуватиметься лише у разі дозволу Варшави.

Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони при транзиті українського зерна до польських портів та портів інших країн ЄС,

– заявив український міністр Микола Сольський.

Що цьому передувало

Раніше у Польщі фермери вимагали від влади повернути мито на зерно з України та розпочали протести, оскільки воно стало надто дешевим і значно вплинуло на ціни в країні. Фермери пригрозили на 3 дні заблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", якщо не буде врегульоване питання продажу в Польщі українського зерна.