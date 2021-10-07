Смерть 25-летнего украинца Никифоренко: польская прокуратура задержала 8 человек по делу

В Польше прокуратура задержала 8 человек. Их арестовали по делу о смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

Окружная прокуратура в Щецине задержала подозреваемых 7 октября. Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Эва Обарек.

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Прокуратура задержала 8 человек по делу гибели украинца Никифоренко

На данный момент (речь идет о 7 октября – 24 канале) могу подтвердить, что по приказу окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны 8 человек. Четверо из задержанных на время трагического происшествия были полицейскими,

– сообщила Обарек.

Предварительно их задержали на 48 суток. Прокуратура должна провести следственные действия, а дальше принимать решение относительно их ареста или отпущения.

Издание Gazeta Wyborcza написало, что по неофициальным данным четырьмя другими задержанными являются:

врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания;

а также трое работников этого заведения.

По неподтвержденным данным издания, двоих из них уже уволили с работы. Говорится, что завтра (8 октября – 24 канал) им будет предъявлено обвинение по этому делу.

Кроме того, стало известно в четверг (7 октября – 24 канал), что комендант полиции во Вроцлаве со службы в органах правопорядка принял решение об увольнении третьего из четырех полицейских, участвовавших в задержании и избиении Никифоренко. Кстати, внутреннее расследование дела украинца передали из полиции Вроцлава правоохранителям в Щецине.

Что известно о гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко

25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко 30 июля задержала полиция в польском Вроцлаве. После жестокого избиения он умер.

Gazeta Wyborcza написала, что полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать. СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. Ему стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Впрочем, реанимировать его не смогли.

4 сентября 4 правоохранителей отстранили. Еще двоих уволили со службы. 5 сентября во Вроцлаве люди вышли на протестную акцию из-за гибели украинца. Они требовали честного расследования.

По состоянию на 26 сентября сообщили, что в крови Никифоренко не обнаружили следов наркотиков. Хотя полицейские и работников вытрезвителя уверяли якобы погибший был в неадекватном состоянии.