Как сказал вице-министр МИД Польши Мацей Вонсик, часть полицейских уже наказали.

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Вонсик прокомментировал сразу 2 трагических случая, произошедших в последнее время в Польше в результате действий полицейских:

во Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины,

а в Люблине – 34-летний поляк.

Уже есть реакция. В Люблине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказана,

– сказал политик.

Он также подчеркнул, что "виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, можно не прибегать к коллективной ответственности". По его словам, важно, чтобы эти "все дела расследовали".

Ранее депутаты сейма Польши также отреагировали на жуткий инцидент. Они требуют проведения немедленного контроля относительно действий полиции в контексте смерти украинца.

Что известно о смерти украинца в вытрезвителе