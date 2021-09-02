Из-за смерти украинца Дмитрия Никифоренко консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями. Об этом 24 каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"Превышение полномочий"

Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими следователями. Дипломаты также поддерживают связь с его родными. В частности, во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования.

МИД также ожидает от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз. Сейчас говорится о том, что полицейские "перестарались" при задержании.

Одна из версий следствия – превышение полномочий сотрудниками полиции. Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности,

– рассказал представитель МИД.

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