Полицейские везли мужчину в автобусе к вытрезвителю во Вроцлаве, по дороге к нему задержанный заснул. Там тоже все было под контролем польских полицейских, пока мужчине не сняли наручники.
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Задержанный начал синеть и перестал дышать
По информации издания, задержанный начал нападать на правоохранителей – одного укусил за палец, а другого ударил кулаком. На помощь выехала подмога патрульных. Полицейские связали задержанного ремнями. После этого он начал синеть и перестал дышать.
После проверки документов выяснили, что мужчина имеет гражданство Украины. В его организме обнаружили 1,5 промилле алкоголя.
Сейчас польские эксперты устанавливают, не был ли мужчина под воздействием наркотиков. Расследует дело районная прокуратура в Свиднице Нижнесилезского воеводства. Деталей пока не разглашают.
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