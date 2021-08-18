Поліцейські везли чоловіка в автобусі до витверезника у Вроцлаві, дорогою до нього затриманий заснув. Там теж все було під контролем польських поліцейських, доки чоловіку не зняли наручники.

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Затриманий почав синіти та перестав дихати

За інформацією видання, затриманий почав нападати на правоохоронців – одного вкусив за палець, а іншого вдарив кулаком. На допомогу виїхала підмога патрульних. Поліцейські зв'язали затриманого ременями. Після цього він почав синіти та перестав дихати.

Після перевірки документів з'ясували, що чоловік має громадянство України. У його організмі виявили 1, 5 проміле алкоголю.

Наразі польські експерти встановлюють, чи не був чоловік під впливом наркотиків. Розслідує справу районна прокуратура у Свідниці Нижньосілезького воєводства. Деталей поки не розголошують.

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