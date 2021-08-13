На транспортування тіла загиблого в Україну потрібна чимала сума. Батьки хлопця та волонтери оголосили збір.

До теми У Польщі українця розчавила 10-тонна труба

Молодий хлопець з Львівщини загинув у пожежі

Наталія Сопрун у спільноті "Наші в Катовіце | Katowice | Польща" розповіла, що у Катовіце трагічно загинув 24-річний Ігор Турецький. Під час пожежі у квартирі, в якій мешкав хлопець, він отримав тяжкі опіки.

Страшне горе трапилося з нашим товаришем, який проживав в Польщі в місті Катовіце. Від тяжких опіків в лікарні помер Турецький Ігор (хлопцеві 24 роки). Великі гроші потрібні для транспортування тіла Ігоря на Україну, де чекає на сина мама для поховання,

– мовиться у дописі жінки.

Загиблий проживав на Львівщині, а за кордон поїхав на заробітки. У нього вдома залишилася вагітна наречена. Близькі та знайомі хлопця просять допомогти зібрати гроші, щоб доправити його тіло в Україну.



Хлопець загинув під час пожежі / Фото UA-IN

Тіло загиблого буде в Україні наступного тижня

У фейсбук-спільноті "Дрогобич демократичний" Анна Савицька розповіла, що гроші на транспортування тіла загиблого додому зібрали за кілька годин.

"Дякую всім, хто зміг допомогти фінансово та молитвою. За інформацією від найближчих родичів, перевезення тіла очікується не раніше наступного тижня. Тривають юридичні процедури", – зауважила жінка.

Наречена загиблого опублікувала зворушливий допис в інстаграмі, у якому попрощалась з коханим.

"Ти будеш нашим ангеликом, будеш нас оберігати зверху. Такої світлої й доброї людини я не зустрічала ніколи. Мій Ігорчик, дякую тобі, що залишив частинку себе для нас. Я цю частинку буду гріти й оберігати під серцем" – мовиться у дописі дівчини.

Зауважте У Польщі втопився 23-річний український заробітчанин: фото



Допис нареченої хлопця / Фото UA-IN