Інцидент трапився у Куявсько-Поморському воєводстві. Про напад на українця розповіла виданню жінка, яка стала очевидицею події.
До теми Через мову: у Польщі чоловік напав на українців
У Польщі українця закидали пляшками
Жінка, яка звернулась в редакцію пояснила, що вона стала свідком нападу на українця. Це трапилось посеред дня в самому центрі міста.
Семеро хлопців кидали пляшки в українця. Вони поводилися скандально, вульгарно, так що ми боялися пройти повз них. Наша люба поліція зробила три обходи і пішла далі,
– заявила жінка.
У поліції підтвердили інцидент – подія справді трапилась на площі Свободи 8 серпня. Тоді 7 людей погодились агресивно щодо людей на вулиці та переслідували одного чоловіка.
Поліція також запевнила, що:
- намагалась знайти цих 7 осіб, але їм не вдалось;
- ніхто з очевидців не проінформував правоохоронців про злочин.
"Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили", – розповіли у головному управлінні поліції у Влоцлавку.
Останні сумні інциденти з українцями у Польщі: коротко
- Двох українців у Польщі оштрафували на 29 тисяч злотих (203 тисячі гривень). Вони перевозили через кордон платіжні засоби еквівалентні 445 тисячам злотих без відповідної декларації, тим самим порушивши закон. Адже особа, яка перевозить платіжні засоби вартістю не менше 10 тисяч євро, виїжджаючи або виїжджаючи з ЄС, повинна подати спецдекларацію до компетентних органів митно-податкової служби або прикордонної служби.
- У Польщі під час пожежі трагічно загинув 24-річний українець Ігор Турецький. Вдома, на Львівщині, на нього чекала вагітна наречена. Щоб доправити тіло в Україну, потрібна велика сума – батьки оголосили збір коштів.
- Українця затримали на пункті пропуску у Корчовій через контрабанду, яку виявили над задньою віссю автобуса та в туалеті. Митники зупинили спробу вивезення 56 пакетів хімічних засобів для захисту рослин. Також у водія вилучили понад 21 кілограм автомобільних каталізаторів.