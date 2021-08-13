Інцидент трапився у Куявсько-Поморському воєводстві. Про напад на українця розповіла виданню жінка, яка стала очевидицею події.

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У Польщі українця закидали пляшками

Жінка, яка звернулась в редакцію пояснила, що вона стала свідком нападу на українця. Це трапилось посеред дня в самому центрі міста.

Семеро хлопців кидали пляшки в українця. Вони поводилися скандально, вульгарно, так що ми боялися пройти повз них. Наша люба поліція зробила три обходи і пішла далі,

– заявила жінка.

У поліції підтвердили інцидент – подія справді трапилась на площі Свободи 8 серпня. Тоді 7 людей погодились агресивно щодо людей на вулиці та переслідували одного чоловіка.

Поліція також запевнила, що:

намагалась знайти цих 7 осіб, але їм не вдалось;

ніхто з очевидців не проінформував правоохоронців про злочин.

"Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили", – розповіли у головному управлінні поліції у Влоцлавку.

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