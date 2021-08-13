Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве. О нападении на украинца рассказала изданию женщина, которая стала очевидицей события.

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В Польше украинца забросали бутылками

Женщина, которая обратилась в редакцию объяснила, что она стала свидетелем нападения на украинца. Это случилось в середине дня в самом центре города.

Семеро ребят бросали бутылки в украинца. Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обхода и пошла дальше,

– заявила женщина.

В полиции подтвердили инцидент – событие действительно произошло на площади Свободы 8 августа. Тогда 7 человек вели себя агрессивно по отношению к людям на улице и преследовали одного мужчину.

Полиция также заверила, что:

пыталась найти этих 7 человек, но им не удалось;

никто из очевидцев не проинформировал правоохранителей о преступлении.

"У точки общественного питания полицейские обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", – рассказали в главном управлении полиции в Влоцлавке.

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