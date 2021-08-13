Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве. О нападении на украинца рассказала изданию женщина, которая стала очевидицей события.
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В Польше украинца забросали бутылками
Женщина, которая обратилась в редакцию объяснила, что она стала свидетелем нападения на украинца. Это случилось в середине дня в самом центре города.
Семеро ребят бросали бутылки в украинца. Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обхода и пошла дальше,
– заявила женщина.
В полиции подтвердили инцидент – событие действительно произошло на площади Свободы 8 августа. Тогда 7 человек вели себя агрессивно по отношению к людям на улице и преследовали одного мужчину.
Полиция также заверила, что:
- пыталась найти этих 7 человек, но им не удалось;
- никто из очевидцев не проинформировал правоохранителей о преступлении.
"У точки общественного питания полицейские обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", – рассказали в главном управлении полиции в Влоцлавке.
Последние печальные инциденты с украицами в Польше: коротко
- Двух украинцев в Польше оштрафовали на 29 тысяч злотых (203 тысяч гривен). Они перевозили через границу платежные средства эквивалентные 445 тысячам злотых без соответствующей декларации, тем самым нарушив закон. Ведь лицо, которое перевозит платежные средства стоимостью не менее 10 тысяч евро, въезжая или выезжая из ЕС, должно подать спецдекларацию в компетентные органы таможенно-налоговой службы или пограничной службы.
- В Польше во время пожара трагически погиб 24-летний украинец Игорь Турецкий. Дома, на Львовщине, его ждала беременная невеста. Чтобы доставить тело в Украину, нужна большая сумма – родители объявили сбор средств.
- Украинца задержали на пункте пропуска в Корчевой из-за контрабанды, которую обнаружили над задней осью автобуса и в туалете. Таможенники пресекли попытку вывоза 56 пакетов химических средств для защиты растений. Также у водителя изъяли более 21 килограмм автомобильных катализаторов.